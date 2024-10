River igualó sin goles con Platense el último domingo, pero el resultado quedó en un segundo plano ya que Marcelo Gallardo debió hacer tres cambios por lesiones con la ida de las semifinales de la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina. El Millonario visitará a Atlético Mineiro el próximo martes 22 de octubre y el Muñeco pretende ir con lo mejor que tiene a disposición, por eso se sigue bien de cerca la evolución de Marcos Acuña y Fabricio Bustos.

Ante el Calamar, el Muñeco realizó dos cambios antes del inicio del segundo tiempo: Milton Casco y Enzo Díaz ingresaron por Fabricio Bustos y Marcos Acuña, ambos salieron con molestias físicas y encendieron las alarmas. Los estudios indicaron que el lateral derecho tiene un leve desgarro en el sóleo derecho, mientras que el Huevo presentó una distensión muscular en el isquiotibial. El tercer lesionado fue Germán Pezzella, que sufrió una microfractura en un hueso cercano al oído, pero al viajar con la Selección Argentina ya quedó totalmente descartado que esté lesionado.

¿Cómo evolucionan Bustos y Acuña?

El cuerpo médico de River está especialmente atento a las situaciones de Bustos y Acuña, quienes trabajan para llegar de la mejor manera a la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El Huevo realizó trabajos de kinesiología, gimnasio con cargas leves y también trabajos sin gran exigencia en el campo de juego. Por tal motivo, de continuar con este panorama, se estima que el campeón del mundo dirá presente en el Mineirao el próximo martes 22 de octubre.

Por su parte, Fabricio Bustos solamente hizo trabajos de kinesiología. Todavía no incorporó tareas de gimnasio ni tampoco en el campo de juego. A poco menos de dos semanas para el duelo ante el Galo, la presencia del ex jugador de Inter de Porto Alegre todavía está en duda y el Muñeco lo esperará hasta último momento. En caso de no llegar, el entrenador tendrá dos alternativas concretas para el lateral derecho: Milton Casco o Agustín Sant´Anna.

Bustos en el último Superclásico. (Foto: Getty).

¿Cuándo juegan River y Atlético Mineiro por la Copa Libertadores?

El Millonario visitará al Galo el próximo martes 22 de octubre por el partido de ida, que tendrá como horario de inicio a las 21.30 horas. La revancha será siete días más tarde, a la misma hora, en el Estadio Monumental de Núñez, el cual también recibirá a la final del certamen más importante del continente, eso será el sábado 30 de noviembre.