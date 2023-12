La Selección Argentina dirigida por Diego Placente en el Mundial Sub 17 de Indonesia terminó con un cuarto puesto que da la sensación de haber quedado corto en función de lo que produjo el equipo a nivel futbolístico, especialmente en el ataque. Tal es así que Agustín Ruberto terminó recibiendo la Bota de Oro como máximo artillero de la competencia y Claudio Echeverri la Bota de Bronce.

Esas buenas producciones no solo le valieron a los futbolistas de River el reconocimiento en el país y la posibilidad de ilusionarse con ganar rodaje en 2024 a las órdenes de Martín Demichelis, sino que además les supuso el interés de importantes equipos en Europa.

En las últimas horas trascendió que desde Chelsea siguen con especial atención no solo a Ruberto y Echeverri, sino también a una tercera joya del Millonario y la Selección Sub 17 como Ian Subiabre. Y si bien esto no se tradujo en ningún tipo de oferta ni gestión iniciada con el club, sí deja en evidencia que seguirán al detalle su progresión.

“Se entiende que el Chelsea está preparado para igualar cualquier oferta que se ofrezca para el trío, habiendo mostrado ya su voluntad de gastar mucho dinero en jóvenes prospectos con el fichaje por 17 millones de libras del ecuatoriano Kendry Paez, de 16 años”, avanzó el portal 90Min Football.

La situación de estos futbolistas es muy diferente. Claudio Echeverri ya fue promocionado al plantel profesional que conduce Martín Demichelis, aunque no ha tenido la continuidad deseada, mientras que Ruberto y Subiabre todavía no se estrenaron en Primera División.

Por otro lado, tanto Echeverri como Ruberto cumplirán los 18 años en enero y podrían mudarse inmediatamente al exterior sin que deba hacerse uso de la patria potestad; mientras que Subiabre recién los cumplirá en 2025 y recién en ese momento Los Blues podrían negociar por él sin limitaciones legales.

El mencionado portal británico agregó que no solo Chelsea tiene interés en el trío riverplatense, sino que encontró gran competencia dentro de la mismísima Premier League en Manchester City, Brighton & Hove Albion, Manchester United y Tottenham Hotspur.

Bota de Oro histórica para Ruberto

Agustín Ruberto se convirtió en el primer futbolista argentino de la historia en conquistar la Bota de Oro en un Mundial Sub 17, gracias a los ocho goles que marcó en los siete partidos que disputó con la Selección Argentina en Indonesia.

Echeverri, el más buscado

Además de los clubes ingleses que han mostrado interés en Claudio Echeverri, también están atentos a su desarrollo Real Madrid y Atlético Madrid en España; Inter, Milan y Juventus en Italia, al igual que el PSG francés.