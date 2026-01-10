Con una duda, la probable formación de River ante Millonarios por el amistoso internacional de pretemporada

Con el objetivo puesto en las competiciones oficiales que empezarán dentro de un puñado de días, este domingo River enfrenta a Millonarios por un amistoso de pretemporada. El partido que se disputa en el Gran Parque Central de Montevideo, comienza a partir de las 21 horas y es transmitido por la plataforma digital Disney+ Premium, aunque podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.

De cara al Torneo Apertura 2026 en el que hace su estreno el próximo sábado 24 frente a Barracas Central, Marcelo Gallardo quiere probar al plantel que comanda tácticamente. Con la presencia de al menos dos refuerzos, el Muñeco busca aceitar el equipo que viene de tener un pésimo 2025 y necesita dar vuelta la situación en este año, donde también jugará la Copa Sudamericana.

Lo cierto es que el equipo titular tendrá fuertes ausencias. Esto se debe a cuestiones físicas, ya que la lesión de Franco Armani en el gemelo y la fractura de muñeca que arrastra Ezequiel Centurión, significan en la presencia de Santiago Beltrán como el guardameta de River. Sin embargo, el arco no es la única posición en la que no podrán estar sus dos principales dueños.

Franco Armani, experimentado arquero de River Plate.

También hay bajas en el lateral izquierdo, tanto en el caso de Marcos Acuña como el recién llegado Matías Viña. El campeón del mundo con la Selección Argentina padece un traumatismo en el pie que lo tiene a maltraer desde hace varios días, mientras que el uruguayo realizó trabajos diferenciados a los que lleva a cabo el resto de sus compañeros durante la pretemporada.

En los otros puestos prácticamente no hay sorpresas, excepto la ausencia de Maximiliano Salas, que empezará en el banco de suplentes por una cuestión táctica que busca Gallardo en este compromiso contra el conjunto colombiano. La única duda que tiene el entrenador radica en el mediocampo, donde Kevin Castaño o Aníbal Moreno pelean por un lugar en la zona núcleo de la cancha.

Publicidad

Publicidad

Maximiliano Salas, delantero de River Plate.

En definitiva, salvo alguna cuestión de última hora que obligue a cambiar, el equipo titular de River para enfrentar a Millonarios este domingo sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Juan Carlos Portillo; Kevin Castaño o Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio.

ver también En Almagro revelan que peligra el pase de Alexis Cuello a Boca: “Hay una oferta mejor desde Brasil”

DATOS CLAVE

Este domingo a las 21 horas, River enfrenta a Millonarios en un amistoso de pretemporada en el Gran Parque Central de Montevideo.

enfrenta a en un amistoso de pretemporada en el Gran Parque Central de Montevideo. Las grandes ausencias en el equipo que dirige Marcelo Gallardo son: Franco Armani, Marcos Acuña y Maximiliano Salas .

en el equipo que dirige Marcelo Gallardo son: y . Los campeones del mundo con la Selección Argentina son bajas por lesión, mientras que el delantero por decisión táctica.

Publicidad