Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Con una duda, la probable formación de River ante Millonarios por el amistoso internacional de pretemporada

El equipo de Marcelo Gallardo se mide con el elenco colombiano en el primer encuentro del 2026, que será electrizante.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate.
© GettyMarcelo Gallardo, director técnico de River Plate.

Con el objetivo puesto en las competiciones oficiales que empezarán dentro de un puñado de días, este domingo River enfrenta a Millonarios por un amistoso de pretemporada. El partido que se disputa en el Gran Parque Central de Montevideo, comienza a partir de las 21 horas y es transmitido por la plataforma digital Disney+ Premium, aunque podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.

De cara al Torneo Apertura 2026 en el que hace su estreno el próximo sábado 24 frente a Barracas Central, Marcelo Gallardo quiere probar al plantel que comanda tácticamente. Con la presencia de al menos dos refuerzos, el Muñeco busca aceitar el equipo que viene de tener un pésimo 2025 y necesita dar vuelta la situación en este año, donde también jugará la Copa Sudamericana.

Lo cierto es que el equipo titular tendrá fuertes ausencias. Esto se debe a cuestiones físicas, ya que la lesión de Franco Armani en el gemelo y la fractura de muñeca que arrastra Ezequiel Centurión, significan en la presencia de Santiago Beltrán como el guardameta de River. Sin embargo, el arco no es la única posición en la que no podrán estar sus dos principales dueños.

Franco Armani, experimentado arquero de River Plate.

Franco Armani, experimentado arquero de River Plate.

También hay bajas en el lateral izquierdo, tanto en el caso de Marcos Acuña como el recién llegado Matías Viña. El campeón del mundo con la Selección Argentina padece un traumatismo en el pie que lo tiene a maltraer desde hace varios días, mientras que el uruguayo realizó trabajos diferenciados a los que lleva a cabo el resto de sus compañeros durante la pretemporada.

En los otros puestos prácticamente no hay sorpresas, excepto la ausencia de Maximiliano Salas, que empezará en el banco de suplentes por una cuestión táctica que busca Gallardo en este compromiso contra el conjunto colombiano. La única duda que tiene el entrenador radica en el mediocampo, donde Kevin Castaño o Aníbal Moreno pelean por un lugar en la zona núcleo de la cancha.

Publicidad
Maximiliano Salas, delantero de River Plate.

Maximiliano Salas, delantero de River Plate.

En definitiva, salvo alguna cuestión de última hora que obligue a cambiar, el equipo titular de River para enfrentar a Millonarios este domingo sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Juan Carlos Portillo; Kevin Castaño o Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio.

En Almagro revelan que peligra el pase de Alexis Cuello a Boca: “Hay una oferta mejor desde Brasil”

ver también

En Almagro revelan que peligra el pase de Alexis Cuello a Boca: “Hay una oferta mejor desde Brasil”

DATOS CLAVE

  • Este domingo a las 21 horas, River enfrenta a Millonarios en un amistoso de pretemporada en el Gran Parque Central de Montevideo.
  • Las grandes ausencias en el equipo que dirige Marcelo Gallardo son: Franco Armani, Marcos Acuña y Maximiliano Salas.
  • Los campeones del mundo con la Selección Argentina son bajas por lesión, mientras que el delantero por decisión táctica.
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Deportivo Alavés envió oferta formal por el pase de Kevin Zenón: todos los detalles

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
Pedro Troglio estalló tras sufrir una estafa millonaria: "Gente perdió los ahorros de su vida"
Fútbol Argentino

Pedro Troglio estalló tras sufrir una estafa millonaria: "Gente perdió los ahorros de su vida"

Por qué no juega Luis Advíncula hoy en Alianza Lima vs. Independiente por la Serie Río de la Plata 2026
Fútbol Sudamericano

Por qué no juega Luis Advíncula hoy en Alianza Lima vs. Independiente por la Serie Río de la Plata 2026

Alpine pospuso a último momento el estreno del A526 y Franco Colapinto aguarda una nueva fecha para rodar en Barcelona
FÓRMULA 1

Alpine pospuso a último momento el estreno del A526 y Franco Colapinto aguarda una nueva fecha para rodar en Barcelona

Peligra el pase de Cuello a Boca: "Hay una oferta mejor desde Brasil"
Boca Juniors

Peligra el pase de Cuello a Boca: "Hay una oferta mejor desde Brasil"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo