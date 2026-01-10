En Almagro revelan que peligra el pase de Alexis Cuello a Boca: “Hay una oferta mejor desde Brasil”

Es un secreto a voces que en este mercado de pases Boca puso la mira en contratar a Alexis Cuello como refuerzo en la zona ofensiva para el 2026. Sin embargo, negociar con San Lorenzo siempre es una misión complicada y mucho más ahora que está en plena crisis institucional que derivó en un gobierno transitorio. Pero desde Almagro revelaron nuevos detalles desconocidos…

En primer lugar, hay que aclarar una cuestión: el pase es 60% del Ciclón y 40% del Tricolor. En ese sentido, aunque la tratativa del Xeneize es directa con el Matador, también está implicado el elenco que milita en el ascenso. Por ese motivo, decidieron romper el silencio y confesaron que otros equipos se interesaron en el delantero en esta ventana de transferencias.

Lo cierto es que Alejandro Oliva, tesorero de Almagro, realizó una entrevista exclusiva con DSports en la que hizo referencia a este dilema que tendrá más novedades en estos días. “Hay una oferta de Brasil por todo el pase“, sentenció el encargado de las finanzas de la institución. Pocos segundos más tarde, también agregó: “Según los representantes de Cuello, es mejor que la de Boca“.

Alexis Cuello, delantero de San Lorenzo.

Aunque no reveló qué club brasileño posó sus ojos en el atacante de 25 años, sí se tomó unos segundos para otorgar otros pormenores que son competencia del Xeneize. “También hay otras ofertas de Rosario Central e Independiente, pero no le convenían a Almagro y a San Lorenzo”, advirtió en la conversación con el medio de comunicación. “En una semana debería resolverse el tema“, añadió.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el dirigente del Tricolor amplió su discurso al respecto. “No creo que Boca compre el 60% del pase por un lado y el 40% restante, imagino que comprarán el 100%“, expresó en alusión a que se estima una negociación completa para poseer la ficha entera. Ante esa posibilidad más que concreta, manifestó: “Estamos a la espera“.

Sin embargo, le dejó una gran esperanza a Boca sobre el cierre de la entrevista. “Almagro necesita vender esa parte de Cuello, son dos millones de dólares“, aseguró Oliva. “Ante la inhibición de San Lorenzo hay que ver cómo se resuelve“, sumó después el directivo del conjunto que está en el ascenso del fútbol argentino pero aún mantiene un porcentaje de la ficha de Alexis.

Kevin Castaño, delantero de San Lorenzo. (Getty Images)

La oferta de Boca que San Lorenzo rechazó por Alexis Cuello

Según pudo averiguar BOLAVIP, Boca envió una primera oferta formal por Alexis Cuello, la misma fue de 2 millones de dólares y en San Lorenzo la rechazaron. La dirigencia del Ciclón pidió 3 millones de dólares por el 60% de su delantero centro de 25 años. Todo indica que el caso no quedó cerrado y que se buscarán acercar posiciones para que la operación se concrete.

