Cruda autocrítica de Galoppo por haberse cruzado con un hincha de River: “Nunca le recriminaría”

No fue el 2025 esperado para Giuliano Galoppo en River. El mediocampista alternó buenos y malos rendimientos, no logró afianzarse como titular y ahora inicia 2026 peleando por un puesto. Así y todo, para Marcelo Gallardo será un jugador importante, especialmente para intentar darle fluidez a una mitad de la cancha que sufrió varios cambios.

Dos de los tres refuerzos que llegaron son mediocampistas: Aníbal Moreno y Fausto Vera. Por tal motivo, Giuliano Galoppo tendrá más competencia. En diálogo con la prensa en Uruguay, el volante se refirió al tema: “Mientras haya una sana competencia va a ser positivo para todos. Voy a hacer lo mejor para poder jugar, pero bueno después es el técnico el que decide. Si la lucha es sana, va a elevar a todos y el grupo va a salir favorecido”.

Además, agregó: “Cuando empieza el año se renuevan las energías. La llegada de caras nuevas te van revitalizando y el grupo ya piensa en otra etapa. Hicimos una muy buena pretemporada, corrimos y entrenamos mucho. Eso seguro va a dar sus frutos a lo largo del año”.

Autocrítica y el cruce con el hincha

Galoppo también analizó su rendimiento y el del equipo en el último tramo de 2025: “En mi balance del semestre, hice bastantes goles y estuve bastante bien, aunque no fue un buen semestre para el grupo porque no cumplimos los objetivos”. Cabe recordar que el Millonario se cayó a pique en el último trimestre del año pasado.

Giuliano Galoppo ante Vélez. (Foto: Getty).

Por otro lado, el mediocampista fue consultado por el cruce que tuvo con un hincha tras la eliminación de la Copa Argentina en manos de Independiente Rivadavia por penales, en la que Galoppo falló el suyo: “Él me dice ‘cómo la vas a picar así’ y yo no la piqué, por eso fue mi reacción y me quedé mirándolo. Pero nunca le recriminaría nada al hincha: sabemos que tiene razón, no fue el año que esperaba el hincha de River. Les agradecemos por habernos bancado hasta el final”.

Así fue el cruce de Galoppo con el hincha de River

