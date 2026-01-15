El refuerzo de River que se transformó en el jugador más valioso de la Liga Profesional

En este mercado de pases, hasta el momento, River incorporó a tres futbolistas: Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña. Si bien los dirigentes renovaron muchísimo al plantel, ya que emigraron jugadores como Miguel Borja, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Milton Casco, Gonzalo Martínez y Federico Gattoni, que no iban a tener lugar, aún siguen buscando refuerzos.

Mientras se resuelve la posibilidad de que llegue Jhohan Romaña, y se lucha por Gianluca Prestianni luego de que se cayeran las operaciones por Santino Andino y Maher Carrizo, el sitio especializado en valores de mercado, Transfermarkt, realizó una actualización correspondiente a los valores del mercado de los jugadores que formarán parte del Torneo Apertura.

El análisis está basado en el rendimiento que tuvieron a lo largo del último año, además de la edad para proyectar a largo plazo. Y en este caso, es Moreno el más valioso de toda la Primera División. El catamarqueño de 26 años está valuado en 11 millones de euros, y dejó por debajo a jugadores como Valentín Carboni, Kevin Lomónaco, Santiago Sosa, Cristian Medina, Alan Lescano y Exequiel Zeballos.

Con el ex Racing y Palmeiras liderando la tabla, el siguiente futbolista del Millo que aparece en el ranking es el colombiano Kevin Castaño, quien está cotizado en un total de siete millones de euros. Luego, y a pesar de que posee el mismo valor que el ex Krasnodar, aparece el juvenil surgido de inferiores, Lautaro Rivero.

Aníbal Moreno posa junto a la camiseta de River, tras firmar contrato hasta 2029. (Prensa River)

Los 10 jugadores más valiosos del fútbol argentino

Aníbal Moreno – River: 11 millones de euros Maher Carrizo – Vélez: 10 millones de euros Valentín Carboni – Racing: 10 millones de euros Juan Ignacio Nardoni – Racing: 10 millones de euros Kevin Lomónaco – Independiente: 10 millones de euros Santiago Sosa – Racing: 9 millones de euros Cristian Medina – Estudiantes de La Plata: 9 millones de euros Felipe Loyola – Independiente: 8 millones de euros Alan Lescano – Argentinos Juniors: 7.5 millones de euros Exequiel Zeballos – Boca: 7 millones de euros

Los números de la operación y la jugada financiera que favoreció a River

El Millonario desembolsó una cifra cercana a los 7 millones de dólares por la totalidad de la ficha de Moreno, un monto que le permite a Palmeiras recuperar exactamente la inversión que había realizado a principios de 2024 cuando compró al jugador desde Racing.

Igualmente, dentro del monto en el que se cerró la operación se esconde una jugada financiera de Palmeiras que benefició a River y dejó a la Academia sin recibir un solo centavo. Cuando en Avellaneda vendieron a Moreno a Brasil, se reservaron una plusvalía del 20% sobre una futura venta. Sin embargo, ese porcentaje solo se activaba si la transferencia superaba los 7,5 millones de dólares. Al no hacerlo en el trato con River, Palmeiras evitó compartir ganancias.

Además, existía una cláusula que obligaba al Verdao a pagarle a Racing una multa de 1,5 millones de dólares si no vendía a Moreno antes de 2026. Una suma de factores que derivaron en una negociación express entre el club brasileño y el Millonario para que ambos salgan favorecidos.

