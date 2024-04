River volvía a la Copa Libertadores en 2015 tras varios años de ausencia. El equipo por entonces lo dirigía Marcelo Gallardo y en su primer semestre había ganado la Copa Sudamericana. Por más que los de Núñez pasaron varios años sin jugar el torneo más importante del continente, siempre es digno de respeto y sus rivales de grupo así lo entendieron.

Luego de varios resultados impensados en un grupo que compartió con Juan Aurich de Perú, Tigres de México y San José de Bolivia, River llegó a la última fecha de su zona con la obligación de golear al equipo boliviano y de recibir buenas noticias de Perú, donde se enfrentaban los dos equipos restantes. Como Tigres ya estaba clasificado a los octavos, el Tuca Ferretti decidió ir con un equipo totalmente suplente y ni siquiera completar el banco de suplentes.

El Millonario hizo su tarea en Núñez y le ganó por 3 a 0 a San José, pero esos tres goles no fueron los únicos que se gritaron en el Monumental. La definición en Perú fue apasionante y entre fallos arbitrales insólitos y un resultado cambiante como pocas veces se vio en la Copa Libertadores, Tigres derrotó por 5 a 4 a Juan Aurich y eso hizo que River supere en puntos al equipo peruano y se meta por la ventana en octavos de final. Tres de esos cinco goles fueron de Enrique Esqueda, quien pasó a ser ídolo en el Monumental por unos minutos.

¿Qué es del presente de Enrique Esqueda?

Luego de su paso por Tigres, jugó un tiempo más en México -Veracruz y Chiapas- hasta que en 2018 pasó al fútbol polaco para cerrar su carrera profesional en East Bengal de India. Tras estar alejado del fútbol, en 2024 regresó a las canchas, pero en esta oportunidad para unirse a un fenómeno nuevo: la Kings League. Enrique Esqueda se sumó a Peluche Caligari, un equipo mexicano que juega en la versión de América de la edición. Los presidentes del equipo donde juega Esqueda con los hermanos Montiel, Alex (Escorpión Dorado) y Gabriel (Werevertumorro).

¿Cómo siguió esa Copa Libertadores?

River y Tigres quedaron en lados separados del cuadro y se reencontraron en la final. Si bien el partido definitivo correspondía que se juegue en México, la Conmebol no permitía que el duelo final de sus competiciones -donde los mexicanos eran invitados por ser parte de la Concacaf- terminen fuera de Sudamérica. La ida, que tuvo a Enrique Esqueda en el banco de suplentes- terminó 0 a 0 en Monterrey y la revancha -no estuvo el delantero autor del triplete ante Juan Aurich- fue 3 a 0 para River en el Monumental y así ganó su tercera Libertadores.

¿Qué dijo Esqueda sobre lo sucedido en la Libertadores 2015?

“No lo matamos cuando pudimos y después lo lamentamos. Nunca me arrepentí. Tengo muchos amigos argentinos y hasta el día de hoy hay hinchas de River me dan las gracias”, declaró en diálogo con ESPN el delantero mexicano hace un tiempo.

Juan Aurich 4 – 5 Tigres