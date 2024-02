Demichelis no lo tenía en cuenta: la joya que se fue de River

El mercado de pases para River no finalizó. Si bien los dirigentes dejaron en claro que le bajaron la persiana a las incorporaciones, no así a las partidas. Y en las últimas horas, se concretó la salida de una joya que no entraba en la consideración de Martín Demichelis.

A lo largo de los últimos meses, su futuro pudo estar muy lejos de River, dado a que no lograba ponerse de acuerdo con Jorge Brito para renovar su contrato. Sin embargo, terminó siendo blindado por 30 millones de euros. Pero ahora, el futuro de Tiago Serrago continuará lejos del Monumental.

Según reportó el periodista César Luis Merlo, la carrera de Serrago tendrá un nuevo destino: Defensa y Justicia se lo llevó a préstamo hasta el 31 de diciembre de 2024 , y la operación se concretó sin cargo ni opción de compra en favor del elenco de Florencio Varela.

El mediocampista mixto u ofensivo de 20 años, seguirá perteneciendo a River, quien le firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2025. Pero como hay una gran sobrepoblación en la mitad del campo, Demichelis prefirió que desarrolle su carrera en el Halcón y así pueda sumar los minutos que no le aseguraban en Núñez.

¿De cuánto es la cláusula de rescisión que tiene Tiago Serrago?

Los dirigentes de River se encargaron de blindar a Tiago Serrago con una suma de 30 millones de euros, según reportaron en La Página Millonaria.

Tiago Serrago le copia los movimientos a Nacho Fernández

En diálogo con la web oficial de River, el juvenil llenó de elogios al ex Atlético Mineiro, y destacó: “Veo y admiro a Nacho Fernández y a veces alguno de mi familia o un amigo me dice de quién sacaría algunas cosas: yo les contesto que de todos, porque son grandes jugadores. Miro mucho a Palavecino, las pausas que hace, los pases que mete y no pierde nunca la pelota”.