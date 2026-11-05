Chiqui Tapia le respondió a Di Carlo: “No hay que instalar cosas que no existen”

El presidente de la AFA se refirió a las críticas que hizo el presidente de River contra el arbitraje del fútbol argentino.

Fuego cruzado entre Claudio Tapia y Stefano Di Carlo. El mandamás de la AFA no se mantuvo pasivo ante las críticas del presidente de River Plate contra el arbitraje del fútbol argentino luego del Superclásico y le respondió sin pelos en la lengua.

Puntualmente, Tapia brindó una entrevista para Radio La Red y expresó sobre los dichos de Di Carlo: “No se puede estar toda una semana hablando del arbitraje. Los árbitros son seres humanos, toman decisiones en fracciones de segundos. No hay que instalar cosas que no existen. No hay que predisponer mal a la gente“.

🗣️“No se puede estar toda una semana hablando del arbitraje. Los árbitros son seres humanos, toman decisiones en fracciones de segundos. NO HAY QUE INSTALAR COSAS QUE NO EXISTEN. No hay que predisponer mal a la gente”



✍️ Claudio Tapia en @radiolared pic.twitter.com/iRhgp9mK14 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) November 5, 2026

Chiqui Tapia reveló cómo será la logística de la premiación del título de la Tabla Anual

Claudio Tapia se hizo presente este jueves en la conferencia de prensa previa a la definición del título de la Tabla Anual. El presidente de la AFA destacó el hecho de que tres equipos lleguen a la última fecha del Torneo Clausura con chances de ganar el trofeo y explicó cómo será la logísitca de la premiación.

El año pasado, Rosario Central recibió el trofeo en una oficina y esta medida generó controversia. Ahora, la premiación será en el campo de juego y Tapia pidió paciencia en caso de que el campeón sea el Canalla, ya que en ese caso viajarán a Rosario para hacer la entrega.

"SI SALE CAMPEÓN CENTRAL, LES PIDO PACIENCIA" 🟡🔵



Claudio Tapia encabezó la conferencia de prensa previa a la definición del campeón anual y explicó cómo será la celebración para cada uno de los equipos.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/PdeY7rW6KD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 5, 2026

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Los rivales de Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors en la última fecha