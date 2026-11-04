Di Carlo, entre la autocrítica por el presente de River y el futuro del puesto de DT: “Lo de Ponzio es hasta fin de año”

El presidente del Millonario habló en una entrevista, donde se refirió al momento que vive el equipo y la continuidad de Ponzio.

A tres días de la derrota ante Boca en el Superclásico, el presidente de River, Stefano Di Carlo, habló en una entrevista con ESPN F12, en donde se refirió al presente futbolístico del club e hizo una fuerte autocrítica. Además, tocó el tema de la continuidad de Leonardo Ponzio.

“Este año es muy negativo para River. Nuestros problemas estuvieron en la mitad de la temporada, desde la salida de Marcelo. Después vas con lo de Coudet y nunca pudimos asentarnos con tiempo de trabajo para tener un entrenador con tiempo para darle impronta al equipo”, inició respecto al momento del plantel.

“Fue un partido gris, River no pateó al arco y no nos representa. Hubo mucho error propio y creo que hay un factor que incide en la cabeza de los jugadores que es cómo te desmoraliza cuando sentís la injusticia. Hay problemas propios, el otro día Boca pateó 6 veces al arco, fue un partido pobre y que Boca mereció más que River a partir de las cosas que lo desnaturalizaron y River tuvo sus errores propios. Hay una cuestión de cabeza que juega en todo esto”, siguió con su autocrítica sobre el Superclásico.

“Por otro lado, habló sobre el proyecto del club: “Tenemos un plan, estamos trabajando en hacer correcciones desde que llegué como presidente y River se va a sobreponer porque así es su historia. Va a seguir requiriendo tiempo para acomodar muchas cosas, pero más allá de eso, River vivió momentos incómodos y se ha sobrepuesto. Tiempo atrás pudo ganar todo y necesitamos seguir solidificando este equipo para que tenga esa cohesión y pase lo que pasó durante mayor parte de la historia de River: que el fútbol se imponga”.

“Después el tiempo, ves este equipo completo y tiene 70 días. Después está la frustración, el enojo de querer generar un discurso negativo. Este equipo tiene dos meses, entiendo que nos está complicando el acumulado, tres años de muchos problemas. Los famosos 70 millones fueron para construir la base para los próximos tres años. Llega un jugador, quedas eliminado de la Sudamericana y la interpretación es que no sirvió de nada”, siguió”.

“Esto es para fortalecer al plantel por los próximos tres años. Estos jugadores son de mucha jerarquía, trajimos 5 o 6 titulares a este equipo, no fueron complementos. Eso lo hicimos hace dos meses y esto requiere una pretemporada y tiempo. Quizá los errores propios pudieron ser de no advertirlo con tiempo. No hay una fórmula para cortar lo negativo. Esto se armó porque cuando traes jerarquía de verdad son operaciones que estás destrozando al otro, por eso las operaciones menos importantes y se hacen rápido. Cuando competis con Flamengo o un equipo mexicano se hace más difícil”, continuó.

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Además, afirmó que buscarán pocos refuerzos en el próximo mercado de pases: “Este es un buen plantel, que requiere de correcciones quirúrgicas. No creo que tenga que ver con salidas, sino que con reforzar. El piberío está como consecuencia que faltan los grandes porque se lesionan. Al final de la temporada vamos a mostrar un documento para mostrar qué se hizo en todo el año y se van a encontrar con que se viene el departamento de performance, que se viene para minimizar las etapas de recuperación y de lesión”.

El repaso del año

Más allá de estos dichos, Di Carlo también hizo un repaso de las decisiones importantes que tomó durante el año. “Pienso que pude haber hecho distinto en cada momento que me tocó actuar como presidente. Llegué y a los cinco días tuve que ir a la cancha de Boca en una situación de declive. La primera decisión fue renovarle a Marcelo Gallardo, el tipo más importante de la historia de River”, arrancó.

“En lo que yo entiendo, fue lo mejor que podíamos hacer en ese momento. Después, fines de febrero, en mitad de competencia, Marcelo decide salir porque entiende el grado de dificultad que había, hubo que oxigenar en pro de River y decidió dar un paso al costado. Ahí, casi en marzo, el nombre que reunía consenso en todo el mundo era Coudet, un hombre de la casa, que campeonó en el fútbol local y que tenía un Racing que jugaba bien al fútbol y era el DT que estaba disponible”, siguió.

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“Con el diario del lunes uno repasa y esa era la decisión indicada en ese momento. Llegamos a la final con Belgrano, un primer gran traspié. El Chacho nos colocó con mucho mérito, la final fue fatídica en 15 minutos y después de la final teníamos una planificación de plantilla hecha. Había que actuar y nos pueden juzgar por no hacer nunca, por hacer de más si”, esbozó.

“Entendemos la obligación de intervenir en cada momento y dijimos de hacerlo con agresividad con separar a ciertos jugadores y tener una mejora de jerarquía en el plantel. La crítica puede ser la demora. Después de esa situación fortalecimos al equipo que tenía herramientas para seguir pasando de ronda en las copas, pero nos fuimos quedando afuera de las competencias”, tiró.

Y cerró: “Este equipo que está madurando hace dos meses fue la última intervención. Desde la salida de Coudet, en este fútbol dinámico, tomamos una decisión y no expusimos a un entrenador porque no tenía tiempo de trabajo y fuimos con la posibilidad de Ponzio, que quería este desafío y afrontar este momento. Tenía la voluntad de hacer esto y vimos en él a un tipo que tiene aptitud, calidad humana, conocimiento de lo que es River y tiene un plantel súper competitivo para afrontar una competencia. Es una transición hasta el final de la temporada”.

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La continuidad de Ponzio

Además de esto, habló sobre la oportunidad de que Ponzio siga en 2027. “Lo de Ponzio es hasta fin de año y somos consecuentes con lo que acordamos. Tenemos una sola competencia y creemos que es lo mejor para River en este momento. Leo viene a poner la cara y ayudar en un momento difícil. Termina la temporada y vamos a analizar qué va a pasar”, aseguró.

“La convicción es la misma, Ponzio es lo mejor para este momento de la temporada y cuando termine nos vamos a sentar a hacer un balance para la próxima temporada. Quien esté al frente va a tener una pretemporada y tiempo de trabajo. Creo que los resultados tenés dos maneras de mirarlo. Leo juntó más del 70% de los puntos y si tenés complicaciones en la anual responde al arrastre desde enero”, siguió.

“La convicción en este momento es acompañarnos con el plantel y cuerpo técnico para afrontar este campeonato, que hay que ganarlo. Los jugadores saben la exigencia que tienen y luego lo vamos a evaluar. A fin de año se va evaluar y decidir. La conversación con Leo fue llegar a fin de año y hacer un análisis entre todas las posibilidades que hayan”, agregó sobre el momento en el que definirán la continuación del DT.

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El trabajo de Longoria

Otro de los temas que tocó Di Carlo fue el rol de Pablo Longoria. En este sentido, explicó en qué está trabajando el club. “Longoria lleva seis meses de trabajo y está trabajando en hacer la dirección deportiva, por eso va a salir este documento. La dirección deportiva quiere decir que debajo hay departamentos y esos son lo que está construyendo River. Estamos construyendo el de performance y scouting”, dijo al respecto.

“Para construir un área de dirección deportiva tenes que construir los departamentos para profesionalizar las áreas y es imposible tener resultados inmediatos cuando te subiste a un tren que va a 200 kilómetros por hora. Si tenemos que rediseñar el alcance del rol lo hacemos”, sumó.

Y cerró: “Hay mucha responsabilidad propia, con sentido autocrítico y también creo que lo arbitral no es solo lo que genera con la decisión concreta, sino también cómo predispone al futbolista, que lo altera a un nivel que lo desenfoca. Ahora estamos hablando mucho de esto internamente y concentrarnos en jugar. La locura del entorno y AFA no tiene que entrar en nosotros. Tenemos que sobreponernos con el fútbol”.