River le ganó 2 a 0 a Rosario Central y se quedó con el Trofeo de Campeones. Curiosamente, la conquista de una nueva estrella y el adiós de Enzo Pérez y Jonatan Maidana no fueron el eje central de una noche que tuvo de todo. Claudio Echeverri dijo abiertamente que no renovará su contrato con el club de Núñez y encendió las alarmas.

“Mi representante habló con el presidente, se hablaron muchas cosas que mi representante no atendía las llamadas pero siempre estuvimos en contacto. No voy a renovar pero me voy a quedar un año o seis meses para disfrutar acá, después vemos qué pasa. No voy a renovar, pero sí me voy a quedar”, dijo Echeverri en diálogo con ESPN.

Minutos más tarde el que habló del tema y bajó un cambio fue Jorge Brito, presidente del Millonario: “Recién lo saludé y estaba un poco mal por lo que había dicho porque dijo lo que no quiso decir. Hay que entender que es un chico de 17 años, que es un grandísimo jugador con un potencial enorme y es una persona muy querida en el plantel que recién estamos conociendo porque se sumó hace pocos meses acá. Tal vez en la euforia del festejo dijo algo que no es tan así”.

La palabra de Demichelis

Demichelis también brindó su punto de vista: “Claudio tiene que disfrutar del título. Es joven y a veces cuando te ponen el micrófono después de su primer partido, tiene sensaciones encontradas. Hay tiempo para seguir hablando con él, de acompañarlo”.

La publicación del Diablito que esperanza a los hinchas

Claudio Echeverri apenas tiene 17 años y está dando sus primeros pasos en Primera. Es importante entender que a esa edad se pueden cometer algunos errores y que no hay malicia alguna. Sin ir más lejos, minutos después de sus polémicas declaraciones, el Diablito compartió una foto en Instagram con el Trofeo de Campeones y escribió: “Siempre River. Dos títulos y que sean muchos más con esta camiseta”.

¿Cómo es la situación contractual de Echeverri?

El Dibalito tiene contrato con River hasta diciembre de 2024 y su cláusula de salida es de 25 millones de euros. La realidad es que desde Núñez buscan extender el vínculo con la cláusula mayor, pero el representante del jugador se mostró muy firme en la negociación.

Se sabe que clubes de la talla de Barcelona y Manchester City lo quiere y más después del enorme Mundial Sub 17 que hizo en Indonesia. La relación entre la dirigencia y el representante no es la mejor, pero las negociaciones siguen y todavía existen chances que el Diablito extienda su contrato y suba su cláusula, la idea es llevarla a 50 millones de dólares.