Eduardo Coudet negó cualquier contacto con River: “Lo puedo jurar por mis 4 hijos”

Mientras el plantel de River se prepara para la despedida de Marcelo Gallardo en el Más Monumental en el duelo contra Banfield por la fecha 7 del Torneo Apertura, la dirigencia ya se encuentra trabajando en su reemplazante, con el objetivo de que pueda asumir en el corto plazo.

En este sentido, el principal apuntado es Eduardo Coudet, quien actualmente se encuentra en Alavés de España. En conferencia de prensa, el ‘Chacho’ fue consultado por su situación actual y reveló que aún no recibió contactos por parte del Millonario.

“Nadie se ha comunicado conmigo ni con mi representante, estoy al margen del ruido que se ha formado. Cuando llega una institución como River, está a la altura del Madrid o el Barcelona, son top mundial. Es un orgullo que me pongan en la lista de candidatos”, inició.

“Viven un momento especial porque despiden a uno de los entrenadores más importantes de la historia de River. Es una situación natural por estar en una lista de candidatos, pero nada más”, siguió respecto a cómo se siente por estar en carpeta del club.

Siguiendo por la misma línea, volvió a desmentir los contactos. “Tengo cuatro hijos y puedo jurar por los cuatro que nadie de River se puso en contacto conmigo ni con mi representante. No me planteo lo que pasaría en caso de una llamada pero si yo midiera 1,90 y le pegara perfecto sería un fuera de serie”, soltó el ‘Chacho’.

“El pudiera o pudiese no existe. También he dicho que merecemos más puntos pero he llamado a la Federación Española y me han dicho que no nos los devuelven. Yo tengo la cabeza metida en eso”, agregó para afirmar que no hay contactos aún.

Y cerró: “Ha sido una semana normal. Entiendo el ruido, no estoy al margen de todo esto. El teléfono no suena, salta. También periodistas de allá. Hay gente que me ha llamado estos días más que en toda la temporada. El ruido es fuerte y para mí, que estuve muchos años en aquella institución, lo veo como algo natural porque sé como actúan los dirigentes. Yo estoy en casa con la computadora viendo fútbol y tratando de entender lo que va a hacer o no el rival. Sé la repercusión que esto conlleva”.

