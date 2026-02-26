Manuel Lanzini lamentó la salida de Marcelo Gallardo de River: “El fútbol es así”

En el marco de la fecha 7 del Grupo B del Torneo Apertura, en el Estadio Más Monumental, River recibe a Banfield en un partido más que especial para sus hinchas debido a que será el último de Marcelo Gallardo, ya que cerrará su segundo ciclo como entrenador de la institución.

Previo a este encuentro, Manuel Lanzini, futbolista que fue dirigido por el ‘Muñeco’ y que actualmente se desempeña en Vélez, habló tras la igualdad de su equipo frente a Deportivo Riestra y allí se refirió a la sorpresiva salida del DT del Millonario, quien se irá tras un año y medio en el cargo.

“La verdad es una lástima porque es uno de los técnicos más ganadores de la historia de River, pero a veces el fútbol es así”, inició el mediocampista en diálogo con los medios en zona mixta respecto a la renuncia del entrenador que lo dirigió durante la temporada 2024/25.

Siguiendo por la misma línea, le dejó un mensaje positivo tanto al ‘Muñeco’ como al plantel de River pensando en lo que viene para la temporada. “Tiene esas cosas. Le deseo lo mejor a él, al cuerpo técnico y a los chicos que están ahí que los aprecio mucho”, disparó.

Desde el regreso de Gallardo a River, Lanzini permaneció una temporada en el club. En la misma, el DT intentó sacar la mejor versión del volante, pero entre bajos rendimientos y las lesiones no lo pudo conseguir. Es por eso que a mediados de 2025 dejó de ser tenido en cuenta, por lo que el futbolista rescindió su contrato y se marchó a Vélez.

Los números de Manuel Lanzini junto a Marcelo Gallardo

En total, el mediocampista ofensivo fue dirigido 35 veces por Marcelo Gallardo. En los mismos convirtió dos goles y no aportó asistencias. Además, recibió tres tarjetas amarillas y no fue expulsado en los 1.452 minutos que estuvo en cancha.

