Ariel Ortega está en la bandera de los máximos ídolos de la historia de River, y es palabra más que autorizada para hablar del pasado, el presente y el futuro. Por eso mismo, se animó a analizar lo que viene ocurriendo con el plantel dirigido por Martín Demichelis, que recibió muchísimas críticas en lo que fue el primer semestre del año, principalmente por la manera de llevar adelante los partidos.

En medio de lo que es la Copa América 2024, que provocó el receso invernal dentro del fútbol argentino, el Burrito dejó en claro que los principales problemas del Millonario están en la última línea del campo, por lo que solicitó que se refuerce a la defensa. Y exclamó que deben hacerlo con Nicolás Otamendi, actual zaguero de la Selección Argentina.

“Otamendi le vendría muy bien a River porque defensivamente no está bien. Es un crack”, sostuvo el jujeño, que defendió la camiseta de la Albiceleste entre 1993 y 2010, en la previa del partido entre Argentina y Canadáque se vio por el stream de Bolavip Argentina.

Además, el Burrito se refirió a la actualidad del zaguero central, quien se encuentra en la Primeira Liga de Portugal: “Se lo ve bien, en Benfica está muy bien, juega todos los partidos. Está mejor que nunca”, expresó. Y si bien no hay negociaciones entabladas para que abandone Europa y regrese al fútbol argentino, Ortega no pierde las esperanzas.

Nicolás Otamendi, el defensor que Ariel Ortega pide para River. (Foto: IMAGO)

Nicolás Otamendi le cerró las puertas a River

En marzo de 2024, Nicolás Otamendi brindó una entrevista en DSports y reconoció que no tiene chances de sumarse al Millonario: “Acá estoy muy bien y el club me lo hace ver, renové por 2 años más. Es verdad que soy hincha de River desde chico, mi fanatismo es muy lindo, pero estoy muy cómodo en Europa y se me hace cada vez más difícil el tema de volver a Argentina por la edad”, enfatizó.

El día que Demichelis le mandó un mensaje a Otamendi en plena conferencia de prensa

En sus primeros días como entrenador del Millonario, mientras Argentina estaba en plena disputa de Qatar 2022, Martín Demichelis fue directo con el marcador central: “Nico, te estoy hablando a vos. Deseo que seas campeón del mundo y que vengas a cumplir tu sueño de jugar en River para que te homenajee todo el fútbol argentino. Con 35 años sos de los mejores defensores del Mundial“. ¿Se dará en 2024?

Los números de Otamendi en el fútbol argentino

La única experiencia del zaguero en el fútbol local fue en sus inicios, cuando vestía la camiseta de Vélez. Allí disputó 54 partidos, donde pudo anotar 1 gol y dar 2 asistencias. En la Selección Argentina es uno de los más experimentados, con 109 encuentros disputados, con 6 goles y 3 asistencias. Su debut fue en 2009 de la mano de Diego Maradona y hoy, 14 años después, es titular indiscutido.