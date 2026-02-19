El dinero que recibió River por Adam Bareiro tras concretarse su pase a Boca

Hace algunos días, Boca comenzó a tantear el terreno para comprar a Adam Bareiro, el atacante paraguayo que había jugado en San Lorenzo y en River en el fútbol argentino, pero que se desempeñaba en Fortaleza de Brasil. El Xeneize avanzó, acordó el dinero a pagar por su pase -dividido en partes iguales entre los brasileños y el Millonario- y también el contrato con el delantero.

Las negociaciones llegaron a buen puerto y Adam Bareiro será jugador de Boca Juniors a cambio de 3.5 millones de dólares por el 100% del pase, de los cuales River recibirá 1.75 millones. Pero anteriormente, los de Núñez habían embolsado 1 millón de dólares por el préstamo a Al Rayyan de Qatar y 1.5 millones por la venta del 50% del pase a Fortaleza.

¿Cuánto dinero total recibió River por Bareiro?

River le pagó a San Lorenzo 3.5 millones de dólares por el 100% del pase a mediados de 2025, pero apenas seis meses más tarde -luego de no convertir un tanto en el semestre- se marchó a préstamo al fútbol de Qatar, cuando regresó acordó su arribo a Fortaleza y ahora a Boca. En total, los de Núñez acumularon 4.250.000 dólares por Adam Bareiro.

El paso de Bareiro por River

De la mano de Martín Demichelis, Adam Bareiro arribó a River a mediados de 2024, pero pocas semanas después llegó Marcelo Gallardo y el paraguayo bajó lugares en la consideración del entrenador. En total, el atacante disputó 567 minutos distribuidos en 16 partidos en los que no pudo marcar tantos. Para comienzos de 2025 pasó a Al Rayyan de Qatar.

