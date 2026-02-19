Es tendencia:
Borró a River de su vida: el guiño de Bareiro a los hinchas de Boca antes de sumarse al plantel

El delantero paraguayo palpita su llegada al Xeneize y en sus redes tomó una decisión que generó controversia.

Por Marco D'arcangelo

Adam Bareiro en su paso por River.
© GettyAdam Bareiro en su paso por River.

En las últimas horas se confirmó una de las sorpresas del mercado de pases del fútbol argentino, debido a que Boca llegó a un acuerdo con Adam Bareiro, delantero con pasado en River, para que se convierta en el tercer refuerzo del equipo comandado por Claudio Úbeda. 

A la espera de su llegada al país el próximo viernes, día en el que se realizará la revisión médica y la firma de su contrato, en sus redes sociales el futbolista de 29 años tomó una particular decisión con un guiño al elenco de la Ribera, que será su nuevo club. 

Es que, el paraguayo borró todas sus fotos jugando con la camiseta del Millonario, y solamente dejó las dos publicaciones en la que el elenco de Núñez las subió en su cuenta oficial e hicieron la colaboración entre los dos perfiles, que fueron en su presentación como refuerzo. 

Rápidamente en las redes sociales esta decisión se viralizó debido a que los hinchas de River tomaron nota y criticaron al futbolista por olvidarse de su pasado por el club, en el que jugó durante el segundo semestre de 2024, en el que no logró convertir goles en 16 encuentros disputados. 

Además, en las publicaciones que quedaron de Bareiro con la camiseta del Millonario, los hinchas del elenco de Núñez aparecieron en los comentarios para criticar esta decisión y pegarle por querer borrar su pasado en la institución en las redes sociales. 

River recibirá dinero por Adam Bareiro

Por tercera vez el Millonario recibirá dinero por el delantero paraguayo de 29 años. En la primera ocasión recibió un millón de dólares por el préstamo a Al-Rayyan de Qatar; la segunda fue por la transferencia a Fortaleza, donde percibió 1,5 millones por su paso a Fortaleza, ahora recibirá 1,75 millones por la llegada a Boca. 

Cuándo podría debutar Adam Bareiro en Boca

Datos claves

  • Adam Bareiro acordó su incorporación a Boca como el tercer refuerzo de Claudio Úbeda.
  • El delantero paraguayo de 29 años llegará el viernes para revisión médica y firma.
  • River recibirá 1,75 millones de dólares por la transferencia del atacante al club Xeneize.
Marco D'arcangelo

