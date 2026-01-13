El emotivo mensaje de Facundo González, la promesa que hizo debutar Gallardo en River ante la falta de refuerzos

El mercado de pases de River comenzó muy bien. Antes del inicio de la pretemporada se sumaron Fausto Vera y Aníbal Moreno, pero luego se comenzó a complicar. Hubo negociaciones por varios laterales izquierdos, hasta que apareció el nombre de Matías Viña y se cerró en los primeros días de enero.

Entre los extremos y los marcadores centrales, el Millonario no contó con la misma suerte y todavía no pudo cerrar a ninguno. Por tal motivo, la aparición de Facundo González es una buena noticia para Marcelo Gallardo. El pibe de 19 años debutó en la Primera de River ante Millonarios el pasado domingo en la victoria de los de Núñez por 1 a 0.

Si bien González se desempeñó como lateral por izquierda, su posición natural es la de marcador central. En River buscan cerrar a Jhohan Romaña, pero San Lorenzo no acepta las condiciones por el momento y González podría ser una alternativa más que interesante para el Muñeco. El pibe tiene sentido de pertenencia y amor por el club. De hecho, en una publicación de Instagram compartió un hermoso mensaje.

La publicación de González

A través de su cuenta de Instagram, Facundo González compartió un emotivo mensaje: “No es solo un debut, es el resultado de años de esfuerzo, sacrificio y amor por estos colores. De entrenamientos, aprendizajes y sueños que empezaron hace mucho tiempo apenas llegué al club. Nada de esto hubiera sido posible sin mi familia, amigos y gente del club que estuvo siempre acompañando, apoyando y creyendo incluso en los momentos más difíciles”.

“Hoy me toca debutar en Primera división con el club que amo, con orgullo y un enorme sentido de pertenencia. Gracias a Dios por guiarme y darme la fuerza para seguir creyendo en cada etapa del camino. VAMOS POR MÁS!!!”, completó Facundo González.

González ofrece variantes en defensa

Facundo González se lució como marcador central en la Reserva y ese es su puesto natural, pero Marcelo Gallardo vio potencial para que también se pueda desempeñar como lateral izquierdo, por lo que, en caso de ser necesario podría jugar en ambas posiciones.

Cabe recordar que actualmente para el puesto de lateral están Marcos Acuña y el recientemente llegado Matías Viña, mientras que entre los centrales hay más variantes -Martínez Quarta y Rivero son titulares- pero pronto volverá Pezzella. Sebastián Boselli se fue, Paulo Díaz podría irse, la llegada de Romaña está en veremos y ahí Facundo González podría tener más oportunidades.

