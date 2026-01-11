Quién es Facundo González, la apuesta de Marcelo Gallardo en el amistoso de River ante Millonarios

River comienza el año con su primer amistoso de preparación, frente a Millonarios de Colombia en Uruguay, con transmisión de Disney+. Para este encuentro, Marcelo Gallardo decidió probar un equipo con mayoría de titulares de la temporada pasada.

Además de esto, ante la ausencia de Marcos Acuña en el lateral izquierdo, Facundo González, defensor categoría 2006 será titular en la posición del ‘Huevo’ y hará su debut en el primer equipo del Millonario tras haber sido suplente en dos oportunidades.

Nacido en San Francisco, provincia de Córdoba en 2006, el defensor llegó a las divisiones inferiores de River a los 10 años y comenzó su camino en el club. En 2024 debutó en la Reserva en la final ante San Lorenzo, mientras que en 2025 hizo su primera pretemporada.

Facundo González en la Reserva de River. (Foto: River).

A mediados del año pasado, el defensor que puede jugar tanto de 6 como de 3 se ganó un puesto como segundo marcador central en la Reserva de Marcelo Escudero, en donde no solo mostró un buen rendimiento, sino que también convirtió goles.

Como consecuencia de esto, Gallardo lo subió a entrenar con el primer equipo y lo convocó en dos oportunidades, en la derrota 2 a 0 ante Atlético Tucumán y el empate sin goles frente a Vélez, pero en ninguna de las dos ocasiones sumó minutos.

Ahora, el jugador que firmó su primer contrato como profesional con el club hasta diciembre de 2028, tendrá su primera vez junto al plantel comandado por Marcelo Gallardo y será evaluado como una alternativa más para Marcos Acuña en el lateral.

El equipo de River para enfrentar a Millonarios

El elenco de Marcelo Gallardo saldrá a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Kevin Castaño, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

