River y Estudiantes de La Plata se verán las caras el próximo miércoles 13 de marzo desde las 21.10 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes por la Supercopa Argentina. Los de Martín Demichelis ganaron su plaza para jugar esta final por haber conquistado la Liga Profesional 2023, mientras que los de Eduardo Domínguez lo hicieron al quedarse con la Copa Argentina en una apasionante final contra Defensa y Justicia en el Estadio de Lanús.

Martín Demichelis optaría por los habituales titulares para enfrentar al Pincha, es decir que no realizaría muchos cambios respecto al once que suele poner. El once de River sería: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro, Nacho Fernández, Esequiel Barco; Pablo César Solari y Miguel Ángel Borja.

Enzo Pérez, ante un partido especial

El mendocino dio sus primeros pasos en Primera en Godoy Cruz y luego pasó a Estudiantes donde su lució en una etapa gloriosa del club platense, inclusive allí conquistó la Copa Libertadores en 2009. Su camino siguió en Europa -Benfica y Valencia- hasta que en 2017 decidió cumplir su sueño de jugar en River, el club de sus amores.

Entre 2017 y 2023 se cansó de ganar títulos. Fue pieza clave de la era Gallardo y con la llegada de Demichelis también siguió ganando: fue campeón de la Liga Profesional 2023 y también consiguió el Trofeo de Campeones. Sin embargo, la relación con el entrenador -de quien había sido compañero en la Selección Argentina- no era la ideal y por eso decidió no extender su contrato con el club de Núñez y regresar al Pincha.

¿Cómo formaría Estudiantes contra River?

Eduardo Domínguez mandaría desde el arranque ante River en Córdoba a: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Federico Fernández, Zaid Romero,Eric Meza; José Sosa, Enzo Pérez, Santiago Ascacíbar, Javier Altamirano; Guido Carrillo y Javier Correa.