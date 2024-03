En el marco de la final de la Supercopa Argentina 2024, con goles de Pablo César Solari y Rodrigo Aliendro, River lo dio vuelta de manera agónica y venció a Estudiantes de La Plata por 2 a 1, por lo que de esta manera logró el primer título de la temporada en el fútbol argentino.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Millonario, Martín Demichelis, habló con la transmisión oficial de Star+, en la que hizo un análisis de lo que fue la victoria de sus dirigidos, así como también se refirió al frío saludo con Enzo Pérez en la previa del inicio del juego.

Además, se refirió a las críticas que viene recibiendo por el rendimiento de su equipo y por su grito de gol cara a cara con la gente: “Hagan la interpretación que quieran. En una final ¿Cómo no voy a gritar un gol? Perdí las tres finales más importantes que puede jugar un jugador de fútbol, la del Mundial, Copa América y Champions y en el entretiempo le dije a los chicos que las finales no vuelven, que había que salir a jugarlo. Además estaba mi familia, que se come los palazos. Me abstraje mucho del mundo de los opinólogos del fútbol argentino, porque sino tenía que cambiar el equipo cada día”.

Y agregó: “Entiendo que el hincha de River es exigente. Creo que la inmediatez en la vida y en el fútbol no existen. En un país tan pasional, en donde llenamos la cancha un miércoles a la noche, pero creanme que el más embroncado queda cuando no jugamos bien soy yo. Tengo que enseguida tratar de corregir, por eso después de no haber jugado un buen partido contra Independiente no di conferencia de prensa porque mi cabeza estaba puesta en Estudiantes. Independiente nos superó y desde que terminó el partido puse mi cabeza en este partido. Las exigencias van a seguir estando, pero a veces necesitamos de todos para que salga bien”.

Por último, se refirió a la canción que le cantó la gente, pidiendo por los juveniles: “Se escuchó el grito de la gente, yo también quería poner a Echeverri, pero hay que esperar el momento del partido. Tiempo atrás preguntaron preguntaban por qué no jugaba, con Boca preguntaron por qué salió. Con Independiente Rivadavia quedó tirado, le di más tiempo y lo dejé un rato más para que la gente se de cuenta que no puede terminar bien físicamente los partidos. Intento hacer lo mejor para el equipo, no para mí. No pongo un nombre por encima del otro, a veces los cambios van a dar resultados, a veces no. Hago todo por el bien de River, que lo amo”.

El análisis del partido

“La verdad que este partido lo imaginé y soñé. Lo venía anhelando hace tiempo. Cuando entendí que posiblemente jugaba Cetré decidí que Boselli sea el 4 para marcarlo, porque tiene condiciones similares a Campaz. Seguro que cuando ellos vieron nuestra formación lo cambiaron de lado y a Boselli se le hacía difícil ir a marcar a Sosa. Podría haber hecho un cambio a los 15 para sacarlo y poner un volante más, por eso en el entretiempo puse a Santi Simón que nos podía dar eso. El gol de ellos nos puso nerviosos y estuvimos imprecisos. Gracias a Dios los chicos pudieron corregir en el segundo tiempo y tuvimos la dicha fortuna de poder acertar en un gran segundo tiempo”, comenzó sobre el desarrollo del juego.

Siguiendo con su discurso, explicó las variantes que planteó en el equipo titular: “No voy a poner a un jugador que no se entrene bien, y el grupo se entrena muy bien. Para mí había 3 jugadores de ellos que no tenían que jugar, que eran Enzo, Sosa y Ascacibar, por eso quise hacer un uno contra uno, con Kranevitter, Barco y Nacho. Las finales se juegan con hombría y sabía que ellos podían hacerlo bien. Entendí que hoy era por ahí”.

Y sumó: “No sé si lo ganó el que más quiso jugar. Hicimos un gran segundo tiempo y fuimos evolucionando, pero eso no te garantiza ganar un partido, porque Estudiantes defiende muy bien. Los cambios entraron bien, no por mí, sino por los chicos, porque de hecho hoy jugar 5 chicos que no jugaron contra Independiente y eso es una demostración para el grupo de que hay que entrenarse bien, porque se juega como se entrena. Lamentablemente en este deporte el resultado manda y hubiese estado todo mal si el resultado no era River campeón, a veces hay que tener paciencia porque los partidos duran 90 minutos. Se lo dedico a la gente, porque es difícil venir un miércoles, por eso lo grité mucho, lo quería compartir con ellos y no quería que se escapara”.

La inclusión de Aliendro

Por otro lado, se refirió al ingreso de Rodrigo Aliendro, quien marcó el tanto de la victoria, a falta de pocos minutos para el fin del partido: “Nosotros habíamos hecho 4 cambios y si íbamos al alargue podíamos hacer un cambio más, entonces no podíamos perder el quinto, y quería poner piernas frescas. Puse a Aliendro para que tape a Zuqui que estaba libre, le tocó salir a Facundo justo en el momento en el que hablamos con Rodrigo vi a Zuqui libre y le dije que tenía que entrar ahí”.