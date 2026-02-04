El representante de Kevin Castaño confesó cómo le cayó las llegadas de Moreno y Vera a River: “Mejor pelea”

Kevin Castaño no arrancó el 2026 de la mejor manera. Con las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno, sumado al regreso de Tomás Galván, el volante perdió terreno en la consideración de Marcelo Gallardo, por lo que no sumó minutos en ninguno de los tres partidos que disputó River en este Torneo Apertura.

En este contexto, Sebastian Olarte, representante de Castaño, habló en una entrevista con el programa Guardia Alta, en el que reveló cómo se tomó el futbolista estas tres llegadas. Además, explicó qué piensa el colombiano sobre su situación y elogió el manejo del entrenador del Millonario.

“El fútbol es de momentos, es de competencia. Un jugador de la jerarquía de Kevin sabe que tienen que llegar jugadores que obviamente aprieten la competencia. Él entiende eso, no está para nada preocupado ni estresado ni le parte el sueño que van a llegar jugadores con lo que tiene que competir”, inició sobre la situación de Castaño.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Es un jugador de completa jerarquía, sabe lo que se está jugando y que con mejor competencia mejor se pone la pelea interna para representar a River. Para él eso es una motivación más para seguir trabajando y dar un paso al frente para lograr los objetivos”.

Por otro lado, reveló la importancia que tuvo Gallardo para la llegada del colombiano a River. “Marcelo para él fue una piedra fundamental en la decisión de dejar Rusia. No solamente en el presente. En la decisión de dejar Rusia para llegar a River fue fundamental. Me dijo que estar en el grupo con Gallardo a la cabeza lo seducía para llegar y le ilusionaba ser dirigido por Gallardo para que le pueda enseñar, soltó.

Y sumó para elogiar al DT: “Sabe las cualidades que tiene y es una persona que está completamente convencida de que no hay ningún otro técnico en el mundo que le pueda enseñar lo que le enseña él, sabiendo que Marcelo confió mucho en Kevin cuando lo trajo de Rusia, sabiendo las capacidades que tenía y él está convencido de que el entrenador es importante para su crecimiento. Kevin tiene 25 años y está con un técnico que no solo sabe potenciar jugadores, sino que también sabe dirigir personas. Marcelo complementa las dos funciones”.

Los números de Kevin Castaño en River

Desde su llegada al Millonario, el volante colombiano de 25 años lleva disputados un total de 38 partidos, en los que no marcó goles y aportó 2 asistencias. Además, recibió 11 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 2940 minutos en cancha.

