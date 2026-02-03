Las cuatro grandes dudas que mantiene Gallardo para el once de River contra Tigre

El domingo pasado, River Plate afrontó una visita de riesgo a Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional. En ese contexto, el conjunto Millonario mostró dos caras: una muy interesante en el primer tiempo y una un tanto desdibujada en la etapa complementaria. Y no pasó del empate 0-0.

De todas maneras, pudo conservar la punta de la tabla de posiciones de su zona, ahora compartida con Tigre. Precisamente, el Matador será su contrincante el próximo sábado, cuando lo reciba en el Estadio Monumental de Núñez por la cuarta jornada del propio certamen doméstico. Y Marcelo Gallardo ya trabaja en la formación.

Hay que destacar que, a esta hora, el Muñeco cuenta con cuatro dudas en el marco del once titular para medir fuerzas con Tigre. Una de ellas pasa por el arco, la siguiente tiene que ver con la zaga central, la tercera con el lateral izquierdo de la última línea y la última reside en la ofensiva. En definitiva, por obligación, habrá al menos una modificación en la alineación.

Sucede que Sebastián Driussi culminó su participación contra Rosario Central con una molestia, por lo que fue reemplazado por Maximiliano Salas en el entretiempo. Posteriormente se confirmó que el delantero de River padece un desgarro, por lo que el propio ex jugador de Racing Club, salvo algún imprevisto, sería su reemplazante. Ian Subiabre luce como la alternativa.

Sebastián Driussi sufrió una nueva lesión muscular con River. (Foto: Getty)

En cuanto a la portería, existen grandes chances de que Franco Armani deje por completo sus complicaciones físicas y vuelva a ponerse a disposición del cuerpo técnico encabezado por Gallardo. De todos modos, el juvenil Santiago Beltrán viene exponiendo muy buenas actuaciones, manteniendo la valla en cero. Por ello es que podría mantenerse en el once.

Publicidad

Publicidad

Por último, en torno al carril izquierdo de la defensa, Lautaro Rivero jugó de forma improvisada en ese puesto y podría volver a ser el segundo marcador central, siempre y cuando salga Paulo Díaz. Por ello, la duda pasa por si recupera su lugar Matías Viña, que ya cumplió con su fecha de suspensión, o si se incluye a Marcos Acuña.

ver también Adiós al Más Monumental: ¿Cuál será el nuevo nombre del estadio de River?

En cuanto al resto, no hay grandes incertidumbres ya que el DT de River está muy conforme con el rendimiento general de la defensa, así como también con el andamiaje de la medular con las presencias de Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván y Juan Fernando Quintero. Dado el contexto, Facundo Colidio tampoco se movería del once titular.

La posible formación de River ante Tigre

Santiago Beltrán o Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Matías Viña o Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Ian Subiabre.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se juega River vs. Tigre?

El partido entre River y Tigre, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, se llevará a cabo el próximo sábado 7 de febrero desde las 20 horas de la República Argentina.

DATOS CLAVE

River Plate empató 0-0 ante Rosario Central por el Torneo Apertura 2026.

Marcelo Gallardo mantiene cuatro dudas en la formación titular para enfrentar a Tigre.

Publicidad

Publicidad