Los dirigentes de River hicieron un enorme esfuerzo para convencer a Andrés Fassi, el presidente de Talleres, y que de esa forma Rodrigo Villagra se mudara hacia Núñez, donde comenzó siendo dirigido por Martín Demichelis. Pero tras la salida del ahora entrenador de Monterrey, bajo la conducción de Marcelo Gallardo no consiguió el mismo rodaje.

A lo largo de los últimos días, comenzó a plantearse la posibilidad de que el mediocampista de 23 años salga en el próximo mercado de pases, pese a la abundante suma de dinero que desembolsaron para adquirirlo: llegó al Millonario por una suma de 8 millones de dólares brutos más el 15% de la ficha de Federico Girotti, según pudo saber BOLAVIP.

En relación a lo que ocurrirá con el futuro de Villagra, fue su representante quien rompió el silencio y sostuvo que se encuentran “esperando que pueda tener más protagonismo y más minutos”, pero también admitió que “el mundo River no es fácil, ha sufrido mucho su salida de Talleres”. Por otra parte, Marcelo Ferreyra sostuvo en Sacá del Medio (Radio Continental) que “Gallardo decidirá a fin de año si Rodrigo sigue en el club o no. Él se debe a River, y acataremos las órdenes que nos de la directiva”.

Antes de disparar contra Fassi por lo que fue la engorrosa negociación que se llevó a cabo para que el oriundo de Morteros vistiera la banda roja, el empresario confesó que “vamos camino a una salida de River a fin de año. Nos sentaremos y buscaremos la mejor opción para Rodrigo. Él es consciente que River no es Talleres, y que no va a pasar más por las situaciones que pasó”. Y explicó que “a Rodrigo le falta tiempo, un tiempo que River no te lo puede dar. Es tanto el nivel de exigencia que hay que cumplir, que a él le faltaría un poquito más de adaptación”.

Rodrigo Villagra podría irse de River. (Foto: Prensa River)

La denuncia a Andrés Fassi

Marcelo Ferreyra quedó muy molesto por cómo se dieron las charlas y negociaciones con Andrés Fassi para que Rodrigo Villagra se transformara en jugador de River, además de que sostuvo que el mandatario de Talleres estafó al mediocampista de 23 años.

“Fassi es un diablo vestido de traje. Los invito a que llamen a los últimos 10 jugadores transferidos de Talleres de Córdoba a ver quien “donó” desde su interior tanto dinero. Rodrigo pasó todo esto para llegar a River”, sostuvo el empresario, quien también indicó que “el mayor daño que ha tenido es la pérdida del 15%, que por Ley tienen que cobrar los jugadores cada vez que son traspasados. Rodrigo tenía un acuerdo con Andrés Fassi, y después nos enteramos que ninguno de los últimos 10 o 15 jugadores de Talleres lo han cobrado”.

“Rodrigo Villagra fue estafado por Andrés Fassi, dejó más de un millón de dólares para que él pueda ser jugador de River. Era su gran sueño. Rodrigo me autorizó a salir a contar la verdad, él quedó muy dañado después de esa pérdida de dinero”, reveló Ferreyra para concluir con la denuncia al también presidente de FC Juárez, el equipo de la Liga MX.

El contrato de Rodrigo Villagra

Cuando se concretó la operación por Rodrigo Villagra, los dirigentes de River le confeccionaron un vínculo contractual que lo une a la institución hasta el 31 de diciembre de 2027.

Todos los números de Rodrigo Villagra desde que llegó a River

Los dirigentes de River hicieron un gran esfuerzo económico para sumar a Rodrigo Villagra, quien llegó proveniente de Talleres de Córdoba por un pedido expreso de Martín Demichelis.

Desde que se puso la banda roja en el pecho, solamente presenció 24 partidos, donde no tuvo la posibilidad de convertir goles ni de aportar asistencias.