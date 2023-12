Lo dijo el propio Claudio Echeverri tras la final que los dirigidos por Martín Demichelis le ganaron a Rosario Central en el Estadio Madres de Ciudades de Santiago Del Estero. No renovará su contrato con River, aunque se quedará ”un año o seis meses” más, para intentar seguir adquiriendo experiencia en una carrera que se encamina a desarrollarse en Europa.

Más precisamente en la Premier League, a pesar de que el Fútbol Club Barcelona llegó a hacer ver su interés por el joven volante que viene de representar a la Selección Argentina en la Copa del Mundo Sub 17 de Indonesia. Es que el Culé no está pasando por su mejor momento financiero y económico ni mucho menos, por lo que no le quedó mayor remedio que bajarse.

Ante esta situación del Blaugrana, quien se lanzó para aprovechar el camino allanado, aparentemente, es el Manchester City. De acuerdo a Daily Mirror, la directiva de la institución británica ya habría mantenido conversaciones con sus pares de River (entre quienes quedó una gran relación tras la operación de Julián Álvarez) para llegar a un acuerdo de frente a la temporada 2024/2025.

Al respecto, la prensa del Reino Unido reaccionó al nombre del mediocampista riverplatense Claudio Echeverri, el cual suena cada vez más fuerte. De tal modo, que el medio citado anteriormente tituló que el Manchester City y el Chelsea están peleando por quedarse con el ”próximo Lionel Messi”. Ambos estarían dispuestos a ejecutar la cláusula de rescisión de 25 millones de dólares.

Los otros clubes europeos interesados en Claudio Echeverri

Según revela Daily Mirror, el Manchester City aceleró las gestiones con River Plate (con quien sienten tener ventaja gracias al vínculo generado por Julián Álvarez) por Claudio Echeverri ante los avances del Barcelona, los cuales, de todos modos, se esfumaron ante la negativa de millonario (no vieron con buenos ojos el plan de tres pagos presentado por la directiva a cargo de Joan Laporta).

Pero además, al perfilarse como interesados y hacer saber que pretenden desembolsar el monto correspondiente a la cláusula de rescisión, en Manchester vieron que otras grandes instituciones de Europa se arrimaron para consultar condiciones por el Diablito, tales son los casos del Real Madrid, París Saint-Germain, Juventus, AC Milan e Inter de Milán.

El anuncio de Claudio Echeverri sobre su decisión con River Plate

”Mi representante habló con el presidente, se hablaron muchas cosas de que mi representante no atendía la llamada y estuvieron en contacto siempre. No voy a renovar, pero sí me voy a quedar un año o seis meses más en el club y después veremos qué pasa”, expresó Claudio Echeverri tras el River vs. Rosario Central por el Trofeo de Campeones.