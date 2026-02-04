Es tendencia:
Encuesta Bolavip: los hinchas de River eligieron a Beltrán por sobre Armani

De cara al encuentro ante Tigre, los hinchas del Millonario prefieren que el juvenil siga en el arco.

Por Marco D'arcangelo

Los hinchas de River bancan a Santiago Beltrán en el arco.
El próximo sábado en el Estadio Más Monumental, por la cuarta fecha del Grupo B del Torneo Apertura, River recibe a Tigre con el objetivo de sumar una nueva victoria en el campeonato, mantener el invicto y seguir prendido dentro de los primeros puestos de la zona.

Para este encuentro, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, no solo recuperará a Matías Viña, quien ya cumplió con la fecha de suspensión tras ser expulsado ante Gimnasia de La Plata, sino que también podría contar con Franco Armani, recuperado de un desgarro. 

El ‘Pulpo’, quien se perdió tanto los dos amistosos de pretemporada como las tres primeras fechas del Apertura, ya entrena en campo junto al resto de sus compañeros y es por eso que podría hacer su reaparición ante el Matador de Victoria, reemplazando en el arco a Santiago Beltrán.

Sobre esta duda que tendrá que resolver el ‘Muñeco’ en el transcurso de la semana, Bolavip realizó una encuesta a los hinchas del Millonario. En la misma tenían que votar si preferían que Armani vuelva al arco, o si bien bancaban al pibe Beltrán por lo menos por una fecha más. 

Con más de 2000 votantes, los fanáticos se pronunciaron al respecto y la decisión fue casi unánime, ya que la gran mayoría prefiere que Santiago Beltrán sea titular ante el Matador de Victoria, debido a que tuvo buenos rendimientos en sus primeras presentaciones con el equipo profesional. 

Teniendo en cuenta el duelo contra Tigre, todo indica que Beltrán seguirá en el arco. Esto se debe a que llevarán de a poco a Armani para no exigirlo, y su regreso como titular podría darse ante Argentinos Juniors, por la quinta fecha del Apertura.

El representante de Kevin Castaño confesó cómo le cayó las llegadas de Moreno y Vera a River: "Mejor pelea"

El último partido de Franco Armani

La última vez que el arquero sumó minutos con la camiseta de River fue el 24 de noviembre, día en el que el Millonario cayó 3 a 2 contra Racing en condición de visitante y quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura. Desde allí, el ‘Pulpo’ no volvió a disputar un encuentro. 

En síntesis

  • Franco Armani podría reaparecer en River tras recuperarse de un desgarro en el aductor.
  • El equipo de Marcelo Gallardo recibirá a Tigre el próximo sábado en el Estadio Monumental.
  • El arquero Santiago Beltrán fue el titular elegido por los hinchas en una encuesta reciente.
Marco D'arcangelo

toti pasman

Gallardo dijo que no es fácil encontrar un 9 para River y no es así: se equivocó gastando 25 palos en Driussi y Salas

german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

