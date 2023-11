Con números impresionantes a lo largo de la Liga Profesional, sumados a un buen andar en la Copa de la Liga, el River de Martín Demichelis ha dominado el fútbol argentino a lo largo del 2023. Un rendimiento que no pasó por alto en los grandes críticos y que lo puso entre los mejores del mundo.

Más allá de las críticas que recibe por parte de varios hinchas del Millonario a causa del rendimiento del equipo como visitante, Martín Demichelis logró asentarse como entrenador de River y la revista Four Four Two lo puso entre los mejores 50 del mundo a lo largo del año.

Analizando los entrenadores a nivel clubes, el medio inglés armó su clásico listado en el cual se destacó la presencia del entrenador de River en el puesto número 35 superando a nombres de gran peso como Sergio Conceicao, David Moyes o Rafa Benítez.

Vale destacar que, dentro del listado de 50, solo hay tres entrenadores de Sudamérica que comparten este privilegio con Martín Demichelis: Tité en el 29 (Flamengo), Fernando Diniz (Fluminense) en el 22 y Abel Ferreira (Palmeiras) con el 14.

Los aspectos que se tuvieron en cuenta para el ranking de Four Four Two

Según indica el medio en el comienzo de su popular artículo, a la hora de designar el puesto del entrenador argentino se tuvieron en cuenta varios aspectos: títulos logrados, efectividad de puntos alcanzados, funcionamiento táctico e historia de los clubes en base a los objetivos cumplidos.

Con esto sobre la mesa, hay que tener en cuenta que Martín Demichelis ya lleva un total de 50 partidos dirigidos con River de los cuales ganó 32, empató otros 7 y perdió 11. Con 93 goles a favor y 50 en contra, el entrenador del Millonario lleva un 68.67% de victorias al mando del equipo.

Los otros argentinos en el ranking de Four Four Two

Así como Martín Demichelis se ubica en el puesto 35, dentro del listado hay dos argentinos más que se destacaron durante el último tiempo en su puesto: Diego Simeone y Mauricio Pochettino. Con presentes dispares en el Altético Madrid y Chelsea, los entrenadores argentinos lograron destacarse en lo suyo.

En primer lugar, el que primero aparece en el ranking es Pochettino ubicado en el puesto 18. Tras bajar al Tottenham de la cima de la Premier League, el DT de los londinenses aparece pese a estar en mitad de tabla.

Por su parte, Diego Simeone sueña con darle una nueva liga española al Atlético Madrid y, mientras renueva su contrato con el Colchonero, aparece en el puesto número 10 del listado armado por Four Four Two.

El top 3 de los mejores entrenadores del mundo a nivel clubes

Con el liderato obvio de Pep Guardiola con su impresionante Manchester City, la novedad pasa por el puesto 2 y 3 del ranking elaborado por Four Four Two ya que Jurgen Klopp superó a Carlo Ancelotti pese a que viene de hacer una muy mala campaña con el Liverpool.