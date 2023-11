Por sus escasos cuatro partidos en el plantel profesional de River, por sus brillantes actuaciones en la Reserva millonaria y sobre todo, por sus consagratorios encuentros con la Selección Argentina en el Mundial Sub 17 que se está desarrollando en el presente, Claudio Echeverri es uno de los grandes nombres que genera peleas entre gigantes de Europa de cara al próximo mercado de pases.

El Diablito, con solo 17 años (categoría 2006), ya ha captado interés de varios equipos en el viejo continente y se estima que sus días en River serán pocos, ya que desde la inminente apertura del próximo mercado de pases las ofertas por su pase lloverán sobre Núñez. En este contexto, desde Europa son varios los que no solo lo sondean, sino que ya hablan de él y de su prometedor futuro.

En este contexto, quien brindó información sobre la situación de Echeverri fue Fabrizio Romano, el prestigioso periodista especializado en el mercado de pases internacional. El italiano, mediante su cuenta de Twitter, se refirió a la posible salida del Diablito de River debido al interés que despertó en varios equipos europeos.

Sobre esta cuestión, Romano expresó: “La joya argentina Claudio Echeverri tiene una cláusula de rescisión de €25 millones incluida en su contrato; y podría llegar hasta €30 millones (NdR: este aumento en la cláusula se daría en los últimos días del mercado de pases). El gran talento nacido en 2006 anotó un hat-trick contra Brasil Sub 17 y está en el radar de varios clubes”. De esta manera, el jornalista italiano hizo eco internacional de la situación del Diablito, aclarando también que su vínculo con River se encuentra vigente hasta diciembre de 2024. Por lo que pinta el panorama, su tiempo en el Millonario será corto, y su inmediato futuro podría estar ya en el viejo continente.

¿Qué clubes europeos quieren a Echeverri?

Según informó el diario Sport, Claudio Echeverri es seguido de cerca por Real Madrid, Manchester City y PSG. Además, hace tiempo que también la Juventus lo tiene en el radar, y la lista de clubes interesados en su pase se irá haciendo más y más grande a medida que se aproxime el mercado de pases.

La complicación contractual que podría tener River con Echeverri

Al quedarle solo un año de vínculo, River debe resolver cuanto antes la cuestión de la renovación contractual de Echeverri. Es que en caso de no llegar a un acuerdo durante los próximos meses, en el Millonario se exponen a que -a partir de mediados del 2024- cualquier club se lo pueda llevar como agente libre firmando un precontrato o incluso con el pase totalmente en su poder en diciembre de este 2024.

Más allá de la cuestión económica, en River deberán seducir al Diablito con mayor rodaje durante la próxima temporada para que extienda su contrato y que quede ligado con el club de Núñez por varias campañas más. Además, de esa forma asegurarían en el Millonario resguardarlo con la cláusula de €50.000.000. Pero los problemas no terminan allí, ya que según trascendió en las últimas horas, el periodista Gastón Recondo dio detalles de la relación entre River y el agente de Echeverri, en donde informó que hace meses que no se puede establecer un diálogo con el representante del jugador porque “no atiende el teléfono”, lo que no daría un panorama nada bueno para la renovación de su contrato con el Millonario.

El próximo partido de la Selección Argentina en el Mundial Sub 17

Luego de golear a Brasil por 3 a 0 con el triplete de Claudio Echeverri, los dirigidos por Diego Placente enfrentarán en las semis del Mundial Sub 17 a Alemania en la búsqueda del pase a la final del certamen. Este duelo se dará este martes 28 de noviembre a las 6 AM (hora argentina) en el Estadio Manahan de Surakarta, Indonesia.