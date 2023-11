El mundo entero habla de él. Claudio Echeverri no deja de asombrar con su fútbol y este viernes, en los cuartos de final del Mundial Sub 17 en Indonesia, el Diablito tuvo una de sus más grandes actuaciones de su corta carrera. Claro, convertirle un hat trick a Brasil en una Copa del Mundo no es para cualquiera, y Echeverri lo logró en el encuentro que se desarrolló en Jakarta, siendo el autor de todos los goles de la Selección Argentina juvenil en el triunfo 3 a 0 frente al Scratch.

Por su enorme rendimiento en el Mundial Sub 17, River debe estar más que atento con su situación debido a que Echeverri no para de captar seguidores en Europa que desean quedarse con su pase. De hecho, en la previa de esta Copa del Mundo juvenil se supo que equipos como el Manchester City, Real Madrid, Juventus y PSG se encontraban sondeando al Diablito y podrían hacerle una oferta al millonario por su pase.

Debido a la decisión de Martín Demichelis de llevarlo de a poco en el fútbol profesional, Echeverri ha disputado solo cuatro encuentros en la primera de River y aportó una asistencia. Vale la aclaración, en ninguno de estos partidos ha sido titular y solo lleva 72 minutos jugados repartidos en ese póker de cotejos. Así y todo, entre estas escasas oportunidades, su rendimiento en la Reserva riverplatense y la Sub 17 de la Selección Argentina, el Diablito ya deja en claro que su futuro inminente será en el viejo continente e incluso en un equipo importante de aquellas tierras. Para que se dé su salida de River, en el club de Núñez esperan recibir una fortuna por su pase.

La cláusula de rescisión que tiene Echeverri en River

El Diablito firmó su primer contrato como profesional con vigencia hasta diciembre del 2024, y en el mismo se añadió una cláusula de rescisión de 25 millones de euros que incluso puede ascender a 30 millones en los últimos días del mercado de pases. Pese a esta situación contractual, en River pretenden ofrecerle una renovación en donde se extienda el vínculo con la institución y que, en paralelo, se suba la cláusula a 50 millones de euros, haciéndola la más alta de todo el fútbol argentino.

La complicación contractual que podría tener River con Echeverri

Al quedarle solo un año de vínculo, River debe resolver cuanto antes la cuestión de la renovación contractual de Echeverri, ya que en caso de no llegar a un acuerdo durante los próximos meses, en el Millonario se exponen a que, a partir de mediados del 2024, cualquier club se lo pueda llevar como agente libre firmando un precontrato o incluso con el pase totalmente en su poder en diciembre de este 2024.

Más allá de la cuestión económica, en River deberán seducir al Diablito con mayor rodaje durante la próxima temporada para que extienda su contrato y que quede ligado con el club de Núñez por varias campañas más. Además, de esa forma asegurarían en el Millonario resguardarlo con la cláusula de €50.000.000. ¿Lograrán en River blindar a su máxima joya?

El próximo partido del Argentina en el Mundial Sub 17

Luego de golear a Brasil por 3 a 0 con el triplete de Claudio Echeverri, los dirigidos por Diego Placente enfrentarán en las semis del Mundial Sub 17 a Alemania en la búsqueda del pase a la final del certamen. Este duelo se dará este martes 28 de noviembre a las 6 AM (hora argentina) en el Estadio Manahan de Surakarta, Indonesia.