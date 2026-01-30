Es tendencia:
Firmó su primer contrato con River, tiene cláusula de 100 millones y recibió la felicitación de Luca Scarlato

Con la polémica por su salida todavía encendida, el ahora jugador del Parma reapareció en redes para felicitar a su excompañero.

Por Juan Ignacio Portiglia

El delantero de 16 años firmó con una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares.
Luca Scarlato, la joya de 16 años que dejó River haciendo uso de la patria potestad y acordó recientemente su vinculación al equipo Primavera del Parma, volvió a tener una aparición en redes sociales relacionada con El Millonario, donde no quedaron nada conformes con el modo en que se resolvió su salida, incluso cuando lograron firmar un convenio con el club italiano para asegurarse un porcentaje de su ficha en caso de una venta futura.

Se trató de una felicitación hacia quien hasta hace unos meses había sido su compañero: Joaquín Amor, delantero de 16 años que recientemente firmó su primer contrato profesional con el club, con una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares.

“Gracias River por creer en mí y darme esta oportunidad única. Firmar mi primer contrato profesional es un sueño hecho realidad. Gracias infinitas a mi familia, que nunca soltó mi mano. Gracias a HB Fútbol Élite, mi empresa de representación, por acompañarme y confiar en mí desde el primer día. Orgullo, hambre de gloria y compromiso con estos colores”, escribió en Instagram el delantero que fue campeón de la Messi Cup en Miami, con el equipo Sub 16 del Millonario.

Fue a partir de esa publicación que Luca Scarlato, quien según contó su propia madre fue víctima de agresiones y amenazas en redes sociales tras su salida de River, reapareció con un saludo para su excompañero. “Vamos, hermano”, le escribió, añadiendo un aplauso y un corazón.

Valentino López y Benjamín Agüero también felicitaron a Amor

También Valentino López, hijo de Maxi López y Wanda Nara que juega en las inferiores de River; y Benjamín Agüero, hijo de Sergio Agüero y Gianinna Maradona que juega en las inferiores de Independiente, reaccionaron a la noticia que compartió Joaquín Amor. “Más que merecido, hermano”, le escribió el primero, mientras que el hijo del Kun respondió a la publicación con aplausos.

Quién es Joaquín Amor

Categoría 2009 y nacido en Olivos, Joaquín Amor ya se desempeñaba como delantero cuando fue detectado por los captadores de talento de River. Le ofrecieron una prueba y quedó, teniendo a muy temprana edad la posibilidad de vivir grandes experiencias como la disputa y coronación en la Messi Cup que se celebró en Miami, en la que convirtió dos goles y uno de ellos al Barcelona.

En diálogo con la página oficial de River dijo tener similitudes con el estilo de juego de Julián Álvarez, hoy en Atlético de Madrid, por su predisposición a presionar alto para recuperar la pelota, pero también por técnica y capacidad goleadora. “Tiro muchas diagonales y no soy un 9 estático dentro del área. Me tiro hacia atrás para ayudar a jugar a mis compañeros y soy de hacer goles seguido”, dijo.

Un recuerdo inolvidable que ya le regaló su incipiente carrera futbolística fue haber podido regalarle su camiseta al mismísimo Lionel Messi durante la competencia de juveniles que llevó su nombre. Fue tras la goleada 5-1 ante Inter de Milán, cuando decidió sacarse su camiseta y acercarse hacia donde estaba ubicado el astro argentino para hacer la entrega y cruzar algunas palabras.

Juan Ignacio Portiglia

