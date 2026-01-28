River acordó con Parma quedarse con un porcentaje de Scarlato, pero se negó a un pedido del club italiano

River finalmente consiguió asegurar un beneficio económico por la imprevista salida del club del juvenil Luca Scarlato haciendo uso de la patria potestad, decisión unilateral que se produjo después que se le ofreciera firmar su primer contrato y que generó un gran malestar además de activar medidas tanto en Núñez como en AFA.

Desde El Millonario se había notificado a los primeros clubes europeos interesados en su fichaje que iban a judicializar el caso ante la FIFA, lo que hizo desistir tanto a Sampdoria como a Milan. Pero también en la Serie A apareció Parma con intenciones de incorporar al futbolista de 16 años, buscando llegar a un acuerdo tanto económico como diplomático con el club argentino.

Finalmente, River comunicó que hubo un acuerdo con Parma que “permite a ambos clubes mantener y seguir consolidando su histórica relación institucional, reconociéndose beneficios económicos futuros” a su favor. Según pudo saber Bolavip, esto tiene que ver con la aceptación del club italiano de que El Millonario se quede con un porcentaje de la ficha del jugador, que por acuerdo de confidencialidad no se dio a conocer.

Scarlato entrenará con el equipo Primavera de Parma.

Resuelta esa situación, Luca Scarlato podrá comenzar a entrenarse con el equipo Primavera de Parma, aunque hubo una situación que no terminó de resolverse y el precisamente la vinculada a la demanda contra el agente del juvenil, Martín Guastadisegno, quien entienden que jugó un papel determinante para favorecer su salida del club argentino a través de la patria potestad.

Parma solicitó que se levantara la misma y River se negó, lo que no evitó que el representante diera igualmente el visto bueno para que se firmara el convenio, dejando a resolución futura su situación judicial con El Millonario.

El comunicado de River

“El Club Atlético River Plate informa que ante la decisión unilateral del jugador Luca Scarlato de dejar la Institución, se ha alcanzado un acuerdo con el club italiano Parma Calcio 1913. Este convenio permite a ambos clubes mantener y seguir consolidando su histórica relación institucional, reconociéndose beneficios económicos futuros a favor de River Plate. Apreciamos y agradecemos a Parma Calcio por su profesionalismo y trato respetuoso durante el proceso de negociación del convenio“, reza el comunicado que dio a conocer River sobre el acuerdo con Parma.

La denuncia al representante

Fue el presidente de River, Stefano Di Carlo, quien encabezó la presentación de una denuncia formal ante la FIFA contra el representante de Scarlato, Martín Ariel Guastadisegno, reclamando la revocación de su licencia y el inicio de un proceso disciplinario. La acusación sostiene que el agente evitó el diálogo con la dirigencia y promovió la salida del juvenil, aplicando métodos similares a los utilizados en otros casos de migración de talentos, como el de Matías Soulé desde Vélez Sarsfield.

