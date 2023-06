El interés de Flamengo por hacerse del fichaje de Nicolás De La Cruz para afrontar la etapa decisiva de la Copa Libertadores va muy en serio, aunque ninguno de los movimientos que se han realizado hasta el momento incluye a River, equipo en el que milita el uruguayo.

El primer paso de la directiva del equipo brasileño fue reunirse días atrás con el representante del jugador, para acercar un bosquejo de la oferta contractual y un proyecto deportivo que lo demanda. En Núñez, sin embargo, aseguran que nunca sonó el teléfono.

Esto tiene que ver con que por el momento Flamengo ha decidido avanzar por De La Cruz prescindiendo del propio River y según las últimas informaciones han dado un paso de gigante contactándose con Liverpool de Uruguay, equipo que es dueño del 50 por ciento de su ficha.

En ese sentido, se avanzó que hay un principio de acuerdo y que las negociaciones están muy bien encaminadas. De este modo, el equipo brasileño se asegura un mayor poder a la hora de sentarse a negociar con River, que tiene contrato firmado con el jugador hasta diciembre de 2025.

En El Millonario no están negados a vender a De La Cruz, quien es un futbolista de alta consideración para Martín Demichelis pero que no ha tenido toda la continuidad que hubiesen querido en el club debido a sus lesiones recurrentes. Entendiendo que hay una oferta económica a la altura, el principal motivo de dudas es deportivo y tiene que ver con no reforzar al que podría ser un rival directo en la Copa Libertadores. Dada la actualidad, claro, primero deberá preocuparse por clasificar a octavos de final.