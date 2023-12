Hace mucho tiempo que en el mundo River se viene hablando sobre lo que será el futuro de Franco Armani. Que se va a Inter Miami, que continúa su carrera en Atlético Nacional, que se queda, que se va. Los hinchas no están tranquilos, y mucho menos desde lo que ocurrió a lo largo de las últimas horas.

Atlético Nacional, equipo colombiano en el que es ídolo indiscutido, quiere repatriarlo porque perdió a Kevin Mier, quien estaba en la órbita del Millonario y emigró hacia Cruz Azul, quiere quedarse con el arquero oriundo de Casilda para lo que será el 2024. Y llegó la respuesta del Pulpo.

Debido a que aún posee contrato con River hasta diciembre del próximo año, Armani agradeció la propuesta del cuadro azucarero y manifestó que aún no es momento de regresar hacia Colombia, según notificaron en TyC Sports. Cabe destacar que no es la primera vez que vienen desde el mismo equipo con serias intenciones de repatriarlo.

Franco Armani, de 37 años, ya dejó bien en claro que su sueño es poder retirarse con la camiseta del elenco de Medellín, donde conquistó 13 títulos (entre ellos la CONMEBOL Libertadores en 2016), y que al menos hasta que no termine su estadía en River, a donde llegó en enero de 2018, no pensará en otra cosa que su continuidad en Argentina.

Los números de Franco Armani en River

Franco Armani es uno de los mejores arqueros de la historia del club y los números lo avalan: lleva 260 partidos disputados y 116 vallas invictas. En total, le convirtieron un total de 207 goles.

A lo largo de estos años, el Pulpo consiguió 8 títulos con el buzo de arquero del Millonario. Ganó una CONMEBOL Libertadores (2018), una Recopa (2019), dos torneos locales (2021 y 2023), una Copa Argentina (2019), 2 Supercopas (2017 y 2019) y un Trofeo de Campeones (2021).

Armani sobre los penales y las críticas

“Desde que estoy en River, no me fue bien en los penales, es la realidad. No me fue bien”, se sinceró el 1 en diálogo con la prensa. Sobre los cuestionamientos, fue claro: “La verdad, te soy sincero, me mantengo al margen de las críticas. Yo sé que existen y siempre van a existir“.

Y agregó: “Mientras las críticas sean constructivas, las voy a tomar de buena manera, pero no le doy importancia. No estoy al tanto de las críticas, no me pongo a leer y no me pongo a escuchar”.