Franco Armani y Marcos Acuña se perderán gran parte de la pretemporada de River: qué lesiones sufrieron

En San Martín de los Andes, River Plate afronta una dura pretemporada con la que aspira ponerse a punto para volver a ser protagonista en todos los frentes de las competencias de 2026. Sin embargo, este domingo se confirmó una incómoda noticia para Marcelo Gallardo.

Es que Franco Armani y Marcos Acuña sufrieron sendas lesiones que los marginarán del trabajo en los próximos días. El club de Núñez se prepara para los partidos amistosos ante Millonarios y Peñarol, por lo que necesita contar con todos sus futbolistas para la puesta a punto.

Según adelantó Juan Balbi en ESPN, los referentes de plantel de River no podrán trabajar a la par de sus compañeros y precisó los detalles de sus lesiones, que complican la planificación.

En el caso de Armani, el arquero sufrió una lesión muscular en el gemelo derecho que lo marginará de las canchas por las próximas tres semanas. Aunque en River creen que llegará al debut por el Torneo Apertura, será baja para los encuentros amistosos.

Del otro lado, el lateral izquierdo trabaja diferenciado con respecto al resto del plantel por un traumatismo en uno de sus dedos del pie izquierdo. Su recuperación estará marcada por la evolución del día a día.

El mercado de pases de River

Luego de oficializar las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno como los dos primeros refuerzos, River no se bajó del mercado. Tanto es así que se encuentra a detalles de cerrar a préstamo a Matías Viña desde Flamengo. Además, tiene negociaciones activas por Jhohan Romaña y Santino Andino.

