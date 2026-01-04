Es tendencia:
MERCADO DE PASES

San Lorenzo rechazó otra oferta de River por Jhohan Romaña: las cifras que separan a los clubes

En el arranque del año, el Millonario reactivó las negociaciones por el defensor central colombiano, pero aún no hay acuerdo con el Ciclón.

Por Agustín Vetere

Jhohan Romaña, jugador de San Lorenzo.
Restan pocas semanas para el inicio del Torneo Apertura 2026 y, mientras el plantel de River Plate afronta la pretemporada, la dirigencia y el cuerpo técnico busca más refuerzos en el mercado de pases. Jhohan Romaña es uno de los futbolistas por los que el Millonario tiene negociaciones activas.

San Lorenzo atraviesa una profunda crisis financiera, por lo que necesita desprenderse de algunas de sus figuras para contar con capital para levantar inhibiciones. En ese contexto, el defensor central interesa en Núñez, pero también en Brasil y México.

Con la presión que ejercen los equipos del exterior, River intenta acelerar el trámite con San Lorenzo para poder sumarlo a los entrenamientos del plantel de Marcelo Gallardo. Sergio Costantino, presidente transitorio del Ciclón, está abierto a negociar, pero dejó en claro bajo qué términos.

Es que Germán García Grova informó este domingo que San Lorenzo rechazó el último ofrecimiento del Millonario, que constó de 2,5 millones de dólares por el 50% de su pase. El equipo de Boedo consideró la cifra como insuficiente y envió otra propuesta.

Según el periodista, el Ciclón pretende 5 millones de dólares para desprenderse del 80% de su ficha. Por el momento, River y San Lorenzo están lejos en cuanto a los montos, pero aún hay mercado por delante, por lo que no hay que descartar que haya acuerdo en las próximas semanas.

El mercado de pases de River

Luego de oficializar las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno como los dos primeros refuerzos, River no se bajó del mercado. Tanto es así que se encuentra a detalles de cerrar a préstamo a Matías Viña desde Flamengo.

Tras la llegada de Borja a Cruz Azul, River preguntó por otro colombiano del club mexicano

En síntesis

  • San Lorenzo rechazó 2,5 millones de dólares por el 50% del pase de Jhohan Romaña.
  • El club pretende 5 millones de dólares para vender el 80% de la ficha.
  • River Plate oficializó las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno como refuerzos.
agustín vetere
Agustín Vetere

ggrova
german garcía grova

Hay acuerdo entre River y Flamengo para que Matías Viña sea refuerzo

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

