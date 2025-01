Fue tendencia: el pedido de los hinchas de River antes del cierre del mercado de pases

El empate de River con Platense despertó muchas críticas en las redes sociales, sobre todo con algunos rendimientos individuales. Luego de haber dejado buenas sensaciones en la pretemporada, varios jugadores fueron señalados por su actuación en el primer partido oficial.

Uno de los apuntados por su juego fue Enzo Pérez, que le ganó la pulseada a Rodrigo Villagra y Matías Kranevitter en la mitad de la cancha. El mendocino fue tendencia en ‘X’ durante el encuentro y eso desembocó en un pedido para el mercado de pases.

“Traigan un 5”: el pedido que fue tendencia tras el empate de River

Una vez finalizado el encuentro, las tendencias de esa misma red social marcaban la frase “TRAIGAN UN 5” en lo más alto. Para los simpatizantes, el Millonario debe ir a buscar otro volante central para que se haga dueño del mediocampo, pensando en los grandes objetivos del equipo para el 2025.

Gallardo dejó en claro que River no está retirado del libro de pases, que cierra el próximo viernes 31 de enero a las 20. Cabe recordar que, si un equipo vende a un futbolista al exterior luego de esa fecha, tendrá hasta el 12 de marzo para reemplazarlo.

Gallardo aseguró que no pidió a Kevin Castaño

En la conferencia de prensa posterior al empate con Platense, Gallardo fue contundente al ser consultado sobre Kevin Castaño. “Yo no pedí nada, no es verdad“, contestó acerca de los rumores que indicaban que el mediocampista colombiano era un deseo suyo.

Sin emabargo, el estratega no descartó más arribos en el mercado de pases: “Estamos trabajando hace mucho con las posibles alternativas. Lo dije hace unos días en conferencia de prensa, hasta que no se cierre el mercado no puedo garantizar nada”.

