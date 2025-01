Desde el Mundial Sub 17 de 2023, algunas de las joyas de la cantera de River despertaron interés en varios equipos importantes del mundo. En aquel torneo, celebrado en Indonesia, del Millonario se lucieron Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Agustín Ruberto e Ian Subiabre. Martín Demichelis hizo debutar a todos en Primera División, pero tanto Ruberto como Subiabre pasaron más tiempo en Reserva que en Primera.

Históricamente, River formó enormes jugadores y años más tarde los vendió por sumas más que interesantes, tal como pueden ser los casos más recientes de Julián Álvarez, Enzo Fernández o Claudio Echeverri. En esta oportunidad, quien aparece en el radar de uno de los clubes más importantes de España es Ian Subiabre, el extremo que viene de tener una gran actuación en la goleada por 6 a 0 ante Brasil en la primera fecha del Sudamericano Sub 20 de Venezuela.

Subiabre abrió el marcador a los seis minutos con una linda definición adentro del área y luego llegó la catarata de goles que sellaron una goleada que quedará para la historia. En este marco, Villarreal posó los ojos en el extremo del Millonario, quien en los últimos días cambió de representante y ahora lo tiene a Claudio Paul Caniggia, el histórico ex futbolista que dejó su huella en el mundo del fútbol, sobre todo por su paso por la Selección Argentina y el fútbol italiano.

Subiabre ante Deportivo Táchira por la Copa Libertadores 2024.

Según informó La Página Millonaria, desde Villarreal ya iniciaron contactos con el entorno del futbolista, pero todavía no se comunicaron con sus pares de River. Cabe recordar que Subiabre apenas tiene 18 años y acumula un total de cuatro partidos en la Primera del Millonario, tres de ellos por torneos locales y uno por Copa Libertadores. En Núñez no quieren saber nada con su partida y no estarían dispuestos a negociar por el pibe nacido en Comodoro Rivadavia.

¿De cuánto es la cláusula de salida de Ian Subiabre?

Ian Subiabre tiene contrato con River y el mismo estipula que si un club se lo quiere llevar deberá desembolsar 30 millones de dólares. Pareciera ser una suma muy elevada para Villarreal ya que se trata de una promesa, todavía no demostró en Primera División sus capacidades. La intención de Gallardo en un momento era que salga a préstamo a otro equipo de la Liga Profesional para que sume rodaje, pero finalmente eso no sucedió y todo indica que en este 2025 se quedará a pelear por un lugar en Núñez.

