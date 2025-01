Gallardo y Matías Rojas coincidieron: el factor externo que perjudicó el juego de River contra Platense

En su primer partido oficial del año, River pudo mantener la versión que había mostrado en la pretemporada y tuvo que conformarse con un empate contra Platense. El Millonario no fluyó en su juego y se salvó de la derrota gracias al gol de Matías Rojas de cabeza.

Una vez finalizado el compromiso, el paraguayo habló y aseguró que el estado del campo de juego no le permitió al equipo jugar como quería: “Influye un montón. Nos costó un poco el pase filtrado por dentro. La cancha estaba un poco seca“.

“Lo que normalmente hacemos en un toque acá lo hacíamos en tres“, explicó el ex-Racing, que aclaró: “No es excusa, hay que adaptarse a todo. Vinimos a ganar, nos preparamos para eso. Obviamente nos vamos mal”.

Más tarde, en conferencia de prensa, Gallardo declaró en la misma línea que el zurdo: “La cancha no estaba para jugar de la manera que nos gusta. Nos faltó un poco más de presencia en el último sector del campo. No me preocupa para nada porque es el primer partido”.

Gallardo habló del debut de Matías Rojas

El Muñeco también valoró el ingreso de Rojas, que terminó influyendo directamente en el resultado. “Es un jugador muy inteligente, que nos da la posibilidad de tener varias alternativas de mitad de cancha hacia delante. Que los jugadores que van llegando y conviertan goles van ayudando a que puedan seguir mejorando”, expresó.

Y continuó: “Rojas está buscando su mejor forma física porque hacía mucho no tenía competencia y viene de una liga que es muy distinta. Jugaba en un lugar muy diferente en los últimos meses y se está acoplando”.

Lo que se le viene a River

Tras la igualdad en Vicente López, River da vuelta la página y ya piensa en lo que viene. El miércoles 29 de enero a las 21:30 tendrá su primer partido como local en el Apertura, recibiendo a Instituto. Cuatro días más tarde, el domingo 2 de febrero, visitará a San Lorenzo a las 17.

