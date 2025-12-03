Con la temporada ya finalizada, River Plate busca reforzarse de cara al 2026 con futbolistas que posean la experiencia suficiente para llegar al club de Núñez, ponerse la camiseta y rendir desde el primer día. Es por ese motivo que Marcelo Gallardo pidió que la intención de altas en el mercado de pases se base en ese tipo de jugadores.

A sabiendas que el equipo millonario quiere reforzarse con varias caras nuevas, en las últimas horas comenzaron a trascender nombres que no solo están en el radar, sino que incluso se han comenzado a realizar gestiones por algunos de ellos. Uno de estos es Tadeo Allende.

El cordobés de 26 años atraviesa un enorme presente en Inter Miami como compañero de Messi y su rendimiento captó la atención de River y particularmente de Marcelo Gallardo. A altas horas del pasado martes, al entrenador riverplatense le ofrecieron el nombre de Allende como posible refuerzo y la respuesta fue positiva. Por ende, será un futbolista que la secretaría deportiva del club tendrá en consideración durante las próximas semanas.

Tadeo Allende, que en Argentina tuvo pasos por Instituto y Godoy Cruz, tendrá que resolver su futuro en primera instancia, ya que una vez que finalice la temporada en Inter Miami (este sábado juegan la final de la MLS) debe regresar al Celta de Vigo español debido a que caduca su cesión en Estados Unidos. Una vez que eso suceda, River decidirá si avanza con el extremo por el que Gallardo levantó el pulgar.

Lionel Messi y Tadeo Allende.

Cabe destacar que Allende fue adquirido por el club gallego a principios de 2024 luego de ofrecer 4.5 millones de euros por su pase a Godoy Cruz. Al poseer contrato vigente hasta julio de 2028, River deberá ofertar por su ficha o intentar un préstamo para quedarse con el pase.

El gran 2025 de Tadeo Allende

ver también Mientras espera volver a River, el dramático momento del Diablito Echeverri en Bayer Leverkusen

El atacante argentino, de 26 años, llegó al inicio del 2025 a Inter Miami a préstamo por un año desde Celta de Vigo. Es decir, deberá retornar en las próximas semanas al combinado español, si es que los de la Florida no buscan negociar su continuidad.

Allende se entendió a la perfección con Lionel Messi en estos meses y sus números hablan por sí solos. En 46 partidos anotó 21 goles y repartió 2 asistencias. Este sábado buscarán el título de la MLS en la gran final ante Vancouver Whitecaps.

Otros posibles refuerzos para el River 2026

En las últimas horas, se dio a conocer que River inició gestiones para contratar a Santiago Ascacíbar. Además, el Millonario está detrás de los pases de Luciano Gondou, Román Vega, Kevin Amaro, Fausto Vera y la cesión de Claudio Echeverri.

En síntesis