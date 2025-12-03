Mientras espera volver a River, el dramático momento del Diablito Echeverri en Bayer Leverkusen

Después de haber mostrado una buena versión en el Mundial de Clubes, Claudio Echeverri se fue cedido de Manchester City con el objetivo de ganar rodaje en un buen equipo como Bayer Leverkusen y regresar con más partidos en su espalda a la Premier League. Seis meses después, la realidad del Diablito es otra, a tal punto de que busca tener un nuevo comienzo en River.

El semestre del argentino estuvo muy por debajo de las expectativas: jugó poco, no se ganó el puesto ni la confianza de Kasper Hjulmand y todo indica que su préstamo se finalizará anticipadamente luego del 31 de diciembre. Sus números en el último mes son alarmantes.

Contabilizando los partidos del equipo alemán en los últimos 30 días, Echeverri solo sumó minutos en 2 de 6: fue titular ante Benfica por la Champions League (reemplazado a los 57′) e ingresó 16 minutos contra Borussia Dortmund en la Bundesliga. Los cuatro juegos restantes los vio desde el banco de suplentes.

El pasado martes, el Leverkusen volvió a enfrentarse a BVB y le ganó 1 a 0 por los octavos de final de la Copa de Alemania. El Diablito no jugó y vio los 90 minutos desde el banco de suplentes. Una demostración de que no está en los planes para lo que viene.

Tomando como referencia las últimas seis presentaciones del Leverkusen, Echeverri solo jugó 73 minutos de 540 posibles. Sumando toda la temporada, fueron 256 de 1.710. Dramático.

¿Echeverri puede volver a River?

A través de sus redes sociales, Echeverri dejó en claro que quiere volver a jugar en River. Según pudo saber Bolavip, Bayer Leverkusen no tiene problema para cortar la cesión del Diablito para que regrese a Manchester City, que deberá elegir el mejor destino posible para el futbolista que compró en 15 millones de euros.

El principal deseo del club británico es volver a prestar al jugador, pero a otro equipo de Europa para que continúe su proceso de adaptación. Ahí entrará en juego el rol de los dirigentes de River, que deberán sentarse a negociar con los ingleses.

DATOS CLAVE

73 minutos de 540 posibles jugó Claudio Echeverri en las últimas seis presentaciones.

de posibles jugó en las últimas seis presentaciones. En toda la temporada, solo sumó 256 minutos de 1.710 totales jugados con Leverkusen.

de totales jugados con Leverkusen. Echeverri dejó claro que quiere volver a River y Leverkusen aceptaría terminar la cesión.

