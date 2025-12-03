Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Mientras espera volver a River, el dramático momento del Diablito Echeverri en Bayer Leverkusen

El futbolista de 19 años finaliza el semestre con poca continuidad en el equipo alemán. El pasado martes volvió a ser suplente.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Mientras espera volver a River, el dramático momento del Diablito Echeverri en Bayer Leverkusen
© Getty ImagesMientras espera volver a River, el dramático momento del Diablito Echeverri en Bayer Leverkusen

Después de haber mostrado una buena versión en el Mundial de Clubes, Claudio Echeverri se fue cedido de Manchester City con el objetivo de ganar rodaje en un buen equipo como Bayer Leverkusen y regresar con más partidos en su espalda a la Premier League. Seis meses después, la realidad del Diablito es otra, a tal punto de que busca tener un nuevo comienzo en River.

El semestre del argentino estuvo muy por debajo de las expectativas: jugó poco, no se ganó el puesto ni la confianza de Kasper Hjulmand y todo indica que su préstamo se finalizará anticipadamente luego del 31 de diciembre. Sus números en el último mes son alarmantes.

Contabilizando los partidos del equipo alemán en los últimos 30 días, Echeverri solo sumó minutos en 2 de 6: fue titular ante Benfica por la Champions League (reemplazado a los 57′) e ingresó 16 minutos contra Borussia Dortmund en la Bundesliga. Los cuatro juegos restantes los vio desde el banco de suplentes.

El pasado martes, el Leverkusen volvió a enfrentarse a BVB y le ganó 1 a 0 por los octavos de final de la Copa de Alemania. El Diablito no jugó y vio los 90 minutos desde el banco de suplentes. Una demostración de que no está en los planes para lo que viene.

Tomando como referencia las últimas seis presentaciones del Leverkusen, Echeverri solo jugó 73 minutos de 540 posibles. Sumando toda la temporada, fueron 256 de 1.710. Dramático.

¿Echeverri puede volver a River?

A través de sus redes sociales, Echeverri dejó en claro que quiere volver a jugar en River. Según pudo saber Bolavip, Bayer Leverkusen no tiene problema para cortar la cesión del Diablito para que regrese a Manchester City, que deberá elegir el mejor destino posible para el futbolista que compró en 15 millones de euros.

Publicidad
River inició gestiones para sacar a Santiago Ascacíbar de Estudiantes: todos los detalles

ver también

River inició gestiones para sacar a Santiago Ascacíbar de Estudiantes: todos los detalles

El principal deseo del club británico es volver a prestar al jugador, pero a otro equipo de Europa para que continúe su proceso de adaptación. Ahí entrará en juego el rol de los dirigentes de River, que deberán sentarse a negociar con los ingleses.

DATOS CLAVE

  • 73 minutos de 540 posibles jugó Claudio Echeverri en las últimas seis presentaciones.
  • En toda la temporada, solo sumó 256 minutos de 1.710 totales jugados con Leverkusen.
  • Echeverri dejó claro que quiere volver a River y Leverkusen aceptaría terminar la cesión.
La rompe en el Inter Miami de Messi, pasó por Europa y a Gallardo le interesa para River

ver también

La rompe en el Inter Miami de Messi, pasó por Europa y a Gallardo le interesa para River

Qué hay de cierto sobre la posibilidad de que Santino Andino llegue a River en el próximo mercado de pases

ver también

Qué hay de cierto sobre la posibilidad de que Santino Andino llegue a River en el próximo mercado de pases

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

jpasman
toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

Lee también
Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia
River Plate

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Echeverri pasó de ser el nuevo Messi a estar borrado en Bayer Leverkusen y sonar para volver a River
Fútbol europeo

Echeverri pasó de ser el nuevo Messi a estar borrado en Bayer Leverkusen y sonar para volver a River

Bayer Leverkusen confirmó su posición con Diablito Echeverri: "Esperábamos que jugara más"
Fútbol europeo

Bayer Leverkusen confirmó su posición con Diablito Echeverri: "Esperábamos que jugara más"

Cómo será el sorteo del Mundial 2026: los bombos, los presentadores y las restricciones de FIFA
Mundial 2026

Cómo será el sorteo del Mundial 2026: los bombos, los presentadores y las restricciones de FIFA

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo