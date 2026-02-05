Gallardo ya lo sabe: el jugador de River que quiere irse de forma inmediata

Ezequiel Centurión viene de redondear dos temporadas realmente magníficas en Independiente Rivadavia de Mendoza. Es que el arquero surgido de las divisiones inferiores de River Plate no solamente logró el ascenso a la máxima categoría del fútbol doméstico, sino que también contribuyó para la permanencia y para la conquista de la Copa Argentina.

Sin embargo, la cesión a préstamo de Centurión con la Lepra llegó a su punto final y el oriundo de Cipolletti, provincia de Río Negro, tuvo que regresar a la entidad del barrio porteño de Núñez. A River llegó para correr de atrás ante la figura todavía inquebrantable de Franco Armani, pero se encontró con un parnoama totalmente adverso.

Es que, cuando parecía que Centurión sería el segundo arquero en la consideración del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo, la figura del juvenil Santiago Beltrán sorprendió a propios y extraños. Ante la complicación física de Franco Armani, se adueñó de los tres palos y mantuvo la valla invicta en sus tres presentaciones.

Bajo esa órbita, Centurión, ya con 28 años de edad, quedó marginado por completo a la tercera opción para el arco de River. Por ello, según informó el periodista Maximiliano Grillo, el también ex portero de Estudiantes de Caseros tomó la determinación de cambiar nuevamente de aires, siempre y cuando aparezca la posibilidad.

Ezequiel Centurión en su paso por Independiente Rivadavia.

En las próximas horas, Centurión mantendrá una conversación con el cuerpo técnico del Muñeco. Esto se debe, precisamente, a que pasó de ser el segundo al tercer arquero de River en cuestión de semanas. Ahora, el horizonte no luce para nada alentador y es prácticamente un hecho que no sumará minutos en el corto y mediano plazo.

En el ‘Mundo River’ se sabe que Centurión es un futbolista que no suele presentar conflictos y que no generará un malestar dentro del plantel profesional del Millonario. De todos modos, dicha charla va a existir y allí Gallardo, que ya tiene conocimiento de la situación, quedará completamente al tanto de las intenciones del arquero.

Así las cosas, el propio Independiente Rivadavia ve con muy buenos ojos volver a contar con los servicios de Centurión, que allí completó 57 compromisos de carácter oficial, recibiendo 60 goles y manteniendo la valla invicta en nada menos que 20 oportunidades. Por ende, pueden existir novedades sobre su futuro en los próximos días.

Los números de Centurión en River

Defendiendo la portería de River, Ezequiel Centurión solo pudo cosechar participación en 11 partidos oficiales, recibiendo 11 goles y manteniendo la valla invicta en 5 oportunidades

DATOS CLAVE

Ezequiel Centurión buscaría salir de River Plate tras quedar como tercer arquero del plantel.

El juvenil Santiago Beltrán desplazó a Centurión tras mantener la valla invicta en tres partidos.

Independiente Rivadavia pretende reincorporar al portero, quien disputó 57 partidos previos en ese club.

