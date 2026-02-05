Gonzalo Martínez le mandó un mensaje a los hinchas de River antes de regresar al Monumental con Tigre: “Será difícil”

Este sábado a partir de las 20, River recibirá a Tigre en un partido que será más que especial para Gonzalo Martínez. Al igual que sucedió con Nacho Fernández con la visita de Gimnasia, el Pity será reconocido en el campo de juego luego de su salida a finales de 2025.

En rueda de prensa, el zurdo, que volvió al gol el pasado lunes ante Racing, le dejó un mensaje a los hinchas: “Tengo un cariño muy grande por River y un amor hacia el hincha que lo llevo adentro mío, pero ahora llevo la camiseta de Tigre y la voy a defender a muerte“.

“Voy a abrazar a todos mis ex compañeros. Tengo un cariño enorme por ellos, no solo por Marcelo (Gallardo). Y es mutuo de ellos hacia mí“, soltó el bicampeón de la Copa Libertadores con el Millonario, que luego hizo mención a la curiosidad del gol que anotó en la última fecha: “Se dio justo que fue el 3-1…”.

A la hora de referirse a lo futbolístico, Martínez reconoció que “River va a ser un partido recontra difícil, es un rival de mucha jerarquía. Será difícil, pero tenemos nuestras armas y lo vamos a pelear. Trato de ayudar al equipo en lo positivo y lo mental”.

Por otra parte, el Pity habló de cómo decidió su llegada al Matador: “Tenía opciones, pero con mi familia decidimos quedarnos en el país. Esperé otros llamados que nunca llegaron (Huracán). La opción que había hablado con mi mujer era Tigre, que queda cerca de casa y tenía gente que conocía, estaba convencido de venir”.

El paso de Pity Martínez por River

Gonzalo Martínez tuvo dos ciclos por River. En 2015, arribó al Millonario y permaneció en el club hasta fines de 2018, momento en el que alcanzó el pico máximo de amor con los hinchas luego de hacer goles fundamentales en la Copa Libertadores, como en la semifinal ante Gremio y en la final frente a Boca.

Luego estuvo en la MLS y en el fútbol árabe, hasta que a mediados de 2023 decidió regresar a Núñez. Sin embargo, lesiones le impidieron tener la regularidad deseada. Su era en el Millonario terminó a fines de 2025. En total fueron 193 con la casaca de River en los que marcó 37 goles, brindó 42 asistencias y ganó 10 títulos.

DATOS CLAVE

Pity Martínez defenderá “a muerte” la camiseta de Tigre pese a su cariño por River .

defenderá “a muerte” la camiseta de pese a su cariño por . El jugador confesó que esperó el llamado de Huracán , pero nunca llegó.

, pero nunca llegó. Abrazará a Marcelo Gallardo y sus ex compañeros debido al “cariño enorme” que mantienen.

