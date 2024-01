Hernán López Muñoz siente estar en el mejor momento de su carrera profesional, que inició allá por abril de 2019 defendiendo la camiseta de River en un partido que terminó con derrota 3-2 ante Tigre. Lo confirmó en el estreno de Godoy Cruz en una nueva edición de la Copa de la Liga, marcando un golazo y siendo la gran figura en el triunfo 2-0 ante Defensa y Justicia.

“Me siento pleno y después puedo reflejarlo adentro de la cancha. El grupo también hace que pueda destacarme. Estamos en una misma línea y eso es bueno para todos. La lesión que tuve me hizo madurar mucho, como jugador y como persona”, expresó el sobrino nieto de Diego Armando Maradona en diálogo con Cómo te va, de DSports Radio.

En plena pretemporada, más por un pedido de los hinchas que de una avanzada de la dirigencia, tomó fuerza la posibilidad de que Hernán López Muñoz pudiese regresar a River, club que todavía mantiene el cincuenta por ciento de su ficha, siendo del Tomba no solo la otra mitad sino también los derechos federativos.

Las lesiones que sufrió El Millonario previo al inicio de la Copa de la Liga, el escaso movimiento que provocó en el mercado y el pobre rendimiento que mostró a nivel individual y colectivo en su estreno con empate 1-1 ante Argentinos Juniors hizo que más de un hincha, sobre todo después de ver su rendimiento ante Defensa y Justicia, volviera a lamentar que no se haya intentado recomprarlo, más cuando se sabe que un regreso al club es una posibilidad que el jugador nunca dejó de barajar.

“Leí todo. Pero a mi representante no lo llamaron. Era leer los rumores, escuchar, pero a la vez un tema en el que no me quería meter porque no había nada concreto”, explicó sobre esa vinculación de la que no se hizo cargo. Y agregó: “Para mí sería hermoso volver algún día. Es como una espinita que me quedó el no haber tenido más cantidad de partidos. Pero todo pasa por algo. Si sigo así, en algún momento la oportunidad la tendré”.

Napoli, otro sueño para López Muñoz

Aunque destacó más de una vez que no pretende desviarse de sus objetivos con Godoy Cruz, Hernán López Muñoz reconoció que tanto en él como en su familia repercutió de manera muy especial que en Italia se lo vinculara con los deseos del Napoli donde brilló Diego Maradona como ningún otro.

“Obviamente el sueño de todo jugador es emigrar a Europa y cuando salió el tema de Napoli generó el doble de emoción, por mi tío y todo lo que generó él en ese club. Es lindo, pero yo desde el principio le pedí a mi representante que no me dijera nada salvo que hubiese una confirmación, porque no me quería desenfocar de Godoy Cruz”, explicó el talentoso futbolista de 23 años.

¿Cuánto pagó Godoy Cruz a River por López Muñoz?

En noviembre del año pasado, Godoy Cruz hizo uso de la opción para comprar la mitad de la ficha de Hernán López Muñoz a River por apenas un millón de dólares. El valor del futbolista se disparó y si el Millonario desea recuperarlo deberá pagar al Tomba mucho más que ese valor.