Kendry Páez llegó a Argentina: cómo será su primer día como jugador de River

En una negociación relámpago, River cerró la llegada de Kendry Páez. El ecuatoriano de 18 años no había logrado establecerse en Racing de Estrasburgo y Chelsea decidió cederlo a préstamo al Millonario sin cargo ni opción de compra por los próximos 18 meses, aunque con la posibilidad de repescarlo cada seis.

Kendry Páez arribó a Buenos Aires este viernes por la mañana y partió rumbo a la revisión médica. Una vez finalizada la misma, el ecuatoriano se dirigirá al Estadio Monumental y, tras reunirse con Stefano Di Carlo firmará su contrato con el club de Núñez. Se estima que viajará con la delegación de River rumbo a Rosario para ver el duelo ante Rosario Central en uno de los palcos del Gigante de Arroyito.

¿Qué dijo Gallardo sobre Kendry Páez?

En la conferencia de prensa posterior al partido contra Gimnasia y Esgrima La Plata, Marcelo Gallardo habló de Kendry Páez: “Lo veníamos observando, es un joven talento que surgió muy rápidamente y emigró rápidamente a un club importante como Chelsea. No venía teniendo continuidad e intentamos en junio, aunque no se pudo dar. Seguimos teniendo algún contacto y se dio esta posibilidad entre clubes“.

Kendry Páez. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Chelsea también pensó en nosotros, por eso nos cede al jugador sin cargo alguno, porque cree que es un jugador que todavía está en desarrollo y cree que la mejor opción es la de darnos la posibilidad de que lo podamos seguir desarrollando”.

“El jugador está contento de venir, ilusionado. Sabe que viene a un club muy exigente. Es un acuerdo de 18 meses, lo cual es bueno porque va a tener la posibilidad de conocer el fútbol argentino, al mundo River, a sus compañeros y lo que queremos desde el juego. Esperamos darle las herramientas para que siga creciendo como futbolista y que sea un aporte para nosotros“, completó el Muñeco.

