¿Por qué River puede cerrar a Kendry Páez si el mercado de pases está cerrado?

A un día del cierre del libro del mercado de pases y en la jornada en la que River recibirá a Gimnasia La Plata por el Torneo Apertura, la dirigencia del Millonario sorprendió con la contratación de Kendry Páez, la principal joya de la Selección de Ecuador.

Tras negociar en silencio, los de Núñez abrocharon su cuarta incorporación en lo que va de este período de transferencia. Fabrizio Romano, el periodista especializado en el mercado europeo, confirmó que Páez se sumará a préstamo proveniente de Racing de Estrasburgo.

Chelsea, dueño de su pase, llegó a un acuerdo con River para prestarlo por el 2026 con una cláusula de repesca a mitad de año. Por el momento, el Millonario no contará con una opción de compra para adquirir el pase del futbolista de 18 años.

Pero esta incorporación trajo dudas, ya que el mercado de pases del fútbol argentino cerró el martes. Sin embargo, ante el avance de las negociaciones, River lo inscribió antes de las 17, por lo que llegó a hacerlo a tiempo, sin precisar de otros cupos.

Es que ahora solo pueden incorporar los equipos que hayan vendido o prestado jugadores al exterior. En ese contexto, a los de Marcelo Gallardo se les abre una nueva opción por haber cedido a Lisandro Bajú, lateral con contrato profesional, a Montevideo Wanderers.

Ya que Páez fue inscrito en tiempo y forma y que River abrió otro cupo por la cesión de Bajú, la dirigencia negocia ahora por Rafael Santos Borré, con vínculo hasta 2028 en Internacional de Porto Alegre.

Los números de Kendry Páez en Racing de Estrasburgo

Desde su llegada al elenco francés a mediados del año pasado, el volante de 18 años disputó un total de 21 partidos, en los que convirtió un gol y no aportó asistencias. Además, recibió dos tarjetas amarillas y no fue expulsado en 718 minutos en cancha.

Datos clave