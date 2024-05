En el marco de la fecha 3 de la Liga Profesional, en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, con un golazo desde afuera del área de Alan Lescano, en condición de local Argentinos Juniors venció por 1 a 0 a River y le cortó el invicto en este certamen.

Luego de la finalización de este encuentro, en las redes del Bicho publicaron una serie de posteos en los que chicaneron a Leandro González Pirez, el defensor central del Millonario, que en zona mixta habló tras la derrota de su equipo y allí culpó al estado del campo de juego.

“El pasto estaba un poco seco, por eso en el gol, decidimos tirarnos como Gamarra”, posteó primero junto a una foto de la celebración de los jugadores de Argentinos Juniors tras el gol de Lescano, y luego, fue con un video de este tanto, en el que comentaron: “Golazo por arriba de Alan, porque abajo estaba seco el césped”.

La chicana de Argentinos Juniors a González Pirez.

En los comentarios de estos posteos, los hinchas del Bicho bancaron la chicana de su CM y aprovecharon para cargar a River, mientras que los simpatizantes del Millonario no se quedaron atrás y le recordaron partidos históricos en los que vencieron al elenco de La Paternal.

Los dichos de Leandro González Pirez

“Fue un partido trabado en dónde ellos encontraron ese gol y no pasó más nada. El resultado pudo haber sido un empate tranquilamente“, comenzó el defensor de River en diálogo con la transmisión oficial de ESPN Premium analizando la dura derrota de su equipo.

Luego expuso las complicaciones que enfrentaron los de Núñez: “Son canchas difíciles, canchas chicas, dónde el pasto está seco, dónde se hace difícil jugar, dónde los árbitros tampoco colaboran mucho para que el juego sea fluido. Es algo que a nosotros nos perjudica un montón. Hay que seguir, no queda otra que seguir laburando“.

Y agregó: “Cualquier chiquita o cualquier roce cortaba el juego. Sabemos que pasa esto cuando salimos a jugar fuera de casa. Me voy caliente porque te vas con un sabor amargo dónde no se quiere jugar al fútbol. Dónde los árbitros prefieren sacarse la responsabilidad de encima. Después poder ganar o perder y eso va más allá. Me parece que cuando no dejan jugar es lo que más bronca te da“.