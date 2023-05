La confesión de Juanfer Quintero sobre un jugador de Boca en la final de Madrid: "Me habló un poquito"

Luego de suspenderse el día del cumpleaños de River por condiciones climáticas, finalmente se llevó a cabo la presentación de la estatua en homenaje a Marcelo Gallardo, en las afueras del estadio Más Monumental, en donde se ubicará junto a la de Ángel Labruna.

Este evento, además de contar con la presencia dirigencial, también tuvo a varios jugadores del plantel campeón de la Copa Libertadores del 2018, como Franco Armani, Enzo Pérez, Jonatan Maidana, Ignacio Fernández, o Juan Fernando Quintero, entre otros.

Justamente el mediocampista colombiano, habló con ESPN, en donde recordó aquel memorable partido en Madrid, en el que hizo el segundo gol de su equipo: “Recuerdo mucho el día anterior, que con Marcelo y Rodrigo Mora hicimos como 5 pateos de como fue el gol”, comenzó.

Por otro lado, contó una curiosa situación: “Algo que tengo como si fuera hoy es el momento en el que entro a la cancha, Pablo Pérez me habla un poquito y no sé, creo que me despierta ese espíritu competitivo y creo que lo otro fluyó ahí en el campo natural”.

Y agregó: “Creo que uno cuando compite hay muchas cosas que le dan gasolina dentro del campo, creo que me despertó ese espíritu y en ese momento el equipo lo necesitaba, lo sentí como un aliciente. Teníamos mucha confianza después del segundo tiempo, y por fortuna en el caso mío cuando entro, tuvimos la oportunidad de darlo vuelta”.