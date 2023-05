Finalmente, después de muchos idas y vueltas más suspensiones, se presentó en las afueras del estadio Más Monumental la estatua en homenaje a Marcelo Gallardo, el Director Técnico más ganador de la historia de River, donde logró 14 títulos en 8 años de gestión.

Luego de lo que fue un emotivo acto, con la presencia de jugadores que fueron importantes en la obtención de la Copa Libertadores 2018, como Franco Armani, Enzo Pérez o Juan Fernando Quintero, entre otros, se dio a conocer la estatua, para luego darle paso a la palabra de Gallardo.

Visiblemente emocionado, el ex entrenador del Millonario le habló a todos los hinchas presentes en el homenaje: “Hay muchísima gente acá a la que quiero mucho, que me ha acompañado a lo largo de mi carrera y mi vida. No hay posibilidad alguna de que uno pueda desprenderse de este maravilloso club“, comenzó.

Y añadió: “Este club no va a parar de crecer. Es maravilloso ver como 80 mil almas vibran cada fin de semana en este estadio, es único y muy difícil de ver y sentir. Tenemos ese privilegio. No me alcanzan las palabras para agradecerle. Los quiero mucho, los voy a amar siempre. Crecí en este club y moriré en este club, soy un privilegiado. Gracias, los amo“.