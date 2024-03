River visitó a Independiente por la décima fecha de la Zona A de la Copa de la Liga. Los de Martín Demichelis venían de ganarle a Independiente Rivadavia el pasado miércoles en el Monumental y así cortó una racha de cuatro empates consecutivos. Ante el Rojo, el Millonario no mostró su mejor cara y, si bien comenzó ganando por la jerarquía individual de Miguel Borja, pocos minutos después lo igualó Ávalos y tranquilamente pudo perderlo ya que el local fue superior tanto en el juego como en situaciones creadas.

La igualdad en Avellaneda hizo que River sume 18 puntos y quede como líder de su grupo, aunque si este domingo gana Argentinos, los de Núñez quedarán segundos. El dato positivo, al menos para Martín Demichelis, es que en su estadística personal sigue invicto en los clásicos. Desde que asumió en River, Micho dirigió ocho clásicos -tres vs. Boca, tres vs. Independiente, uno vs. Racing y uno vs. San Lorenzo- y no perdió ninguna. Su registro marca cinco triunfos y tres empates.

¿Por qué Demichelis se fue sin hablar?

Tras el empate ante Independiente, Martín Demichelis decidió marcharse sin brindar declaraciones, algo extraño en él. Desde River dijeron que lo hizo porque ya quería poner la cabeza en lo que será el duelo del próximo miércoles ante Estudiantes en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por la Supercopa Argentina.

Todos los clásicos que dirigió Demichelis

24/04/2023 | River 2 – 0 Independiente – Liga Profesional 2023

07/05/2023 | River 1 – 0 Boca – Liga Profesional 2023

09/07/2023 | San Lorenzo 0 – 0 River – Liga Profesional 2023

29/07/2023 | River 2 – 1 Racing – Liga Profesional 2023

01/10/2023 | Boca 0 – 1 River – Copa de la Liga 2023

29/10/2023 | River 3 – 0 Independiente – Copa de la Liga 2023

25/02/2024 | River 1 – 1 Boca – Copa de la Liga 2024

09/03/2024 | Independiente 1 – 1 River – Copa de la Liga 2024