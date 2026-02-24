La posición del Deportivo Alavés ante el interés de River por Coudet

Eduardo Coudet es uno de los máximos favoritos a reemplazar a Marcelo Gallardo en River, tanto en la consideración de la dirigencia como por grado de aprobación de los hinchas. Esto pensado simplemente en características y como expresión de deseo, porque al evaluar posibilidades reales son otros y no Chacho quienes se encuentran en situación de poder asumir de manera casi inmediata.

Sucede que el ex entrenador de Racing y Rosario Central en el fútbol argentino se encuentra actualmente comprometido con el objetivo de salvar del descenso al Deportivo Alavés en LaLiga de España. El equipo se encuentra actualmente fuera de la zona roja, pero solo con tres puntos de ventaja sobre Mallorca, por lo que abandonar el barco en tales circunstancias podría marcarlo de manera negativa no solo en el club de Vitoria sino ante cualquier deseo futuro de volver a dirigir en el Viejo Continente.

Claro que todo esto no es un problema en el que deban pensar en River, donde ya tienen suficiente con haber tenido que dar inicio a una búsqueda contrarreloj tras la decisión que comunicó Marcelo Gallardo de dirigir ante Banfield, este jueves, su último partido.

Con la dirigencia decidida a seducir a Chacho, Bolavip pudo conocer cuál es la posición del Deportivo Alavés ante e interés. “Lo siento, pero nosotros no tenemos nada que decir al respecto de todo lo que se está hablando en Argentina. No queremos alimentar algo que nada tiene que ver con nosotros”, expresaron desde el club español.

Por personalidad y estilo, Coudet es una opción más que seductora para la dirigencia de River.

Además hicieron saber que nadie ha hablado al club para plantear la posibilidad y aclararon que Coudet, que tiene contrato vigente hasta fin de temporada, no posee cláusula de salida. No teniendo Alavés intención de prescindir de sus servicios, el DT debería presentar su renuncia si quiera vincularse a River.

Astrada bancó a Coudet como próximo DT de River

Más allá de considerar a Ramón Díaz como el ideal por encontrarse en condiciones inmediatas de asumir, Leonardo Astrada reconoció que le gustaría mucho que Eduardo Coudet, actualmente al mando del Deportivo Alavés en España, pueda convertirse en el técnico de River.

“Primero porque es mi amigo. Creo que Chacho tiene la personalidad y lo ha demostrado tanto en Rosario Central como en Racing. Tuvo equipos protagonistas, a los que les gustaba ir para adelante, la presión… Y es un loco que lo vive con mucha pasión”, dijo en SportsCenter el doce veces campeón como jugador del Millonario.

Data clave

