Leonardo Astrada, quien como jugador conquistó 12 títulos con River incluida la Copa Libertadores de 1996, se mostró sorprendido por no ver el nombre de Ramón Díaz entre los principales candidatos de la dirigencia para reemplazar a Marcelo Gallardo, quien el jueves dirigirá su último partido ante Banfield, en el Monumental.

Según expresó en SportsCenter quien también supo ser entrenador del Millonario en dos ciclos diferentes, no solo le llamó la atención por la espalda que tiene quien fuera su DT para tomar el mando en un momento delicado por la acumulación de malos resultados, sino también porque es de los pocos que se encuentra sin club y con plena capacidad para negociar su vinculación de manera directa.

“Es raro que no esté Ramón (entre los principales candidatos). El que hoy está con plena libertad para asumir mañana es Ramón. No sé si es un tema de elección o si por ahí lo tienen escondido y después hablan por atrás. Me parece raro, porque Ramón te puede gustar o no, pero en cuanto a resultados y a la espalda que le puede dar a la directiva hoy es el indicado“, explicó Astrada.

Y agregó: “Es un llamado. Y quieras o no tiene un gran porcentaje de la gente a su favor. No quiero decir un solo nombre, porque creo que también Coudet y Crespo son candidatos capacitados. Es cuestión de gustos, de ver si pueden. No es tan fácil”.

La banca de Astrada a Coudet

Más allá de considerar a Ramón Díaz como el ideal por encontrarse en condiciones inmediatas de asumir, Astrada reconoció que le gustaría mucho que Eduardo Coudet, actualmente al mando del Deportivo Alavés en España, pueda convertirse en el técnico de River.

“Primero porque es mi amigo. Creo que Chacho tiene la personalidad y lo ha demostrado tanto en Rosario Central como en Racing. Tuvo equipos protagonistas, a los que les gustaba ir para adelante, la presión… Y es un loco que lo vive con mucha pasión”, dijo en SportsCenter.

Sin embargo, confesó que antes que Coudet decidiera lanzarse no lo veía siendo entrenador: “Si me preguntabas te decía que no. Cuando me contó, comiendo un asado, me dijo que le habían ofrecido Defensa y Justicia pero que iba a esperar a Central”.

Data clave

